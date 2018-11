Új lehetőségek nyílnak a magyar energiacégek előtt

Energy Investment Forum 2018 (galéria, 23 kép)

A mai világban az emberi oldal dominál, vagyis az emberi erőforrás a legfontosabb az energiapiacon - mondta Ságodi Attila, KPMG partnert, a kormányzati, infrastruktúra, energetikai és közüzemi ágazatokért felelős vezetője Hlavay Richárd, az Energiainfo.hu főszerkesztője moderátori kérdésére, hogy jelenleg mi a legfontosabb tényező az energiapiacon. Sum János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese szerint napjainkban az ügyfélélmény áll a középpontban, ifj. Chikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója a fenntarthatóságot emelte ki, míg Szabó Gergely,a MET Csoport, country chairmanje az emberi kapcsolatok minőségét emelte ki, csatlakozva Ságodi véleményéhez.Mi a szinonimája az ellátásbiztonságnak, hogyan jelenik ez meg az üzleti tervezésben? - tette fel a kérdést Hlavay. Egy tradernek a volumenbiztonságot, egy fogyasztónak a gyár leállítását jelenti, energiahiányt, de ha kilépünk ezekből a karakterekből, akkor szorosan kötődik a fenntarthatósághoz, majdhogynem egyenlőséget lehet húzni közéjük - mondta Szabó a kérdésre, amihez csatlakozott Sum János is, aki szerint ma ez fogyasztói részről egy evidencia, azonban szolgáltatói részről egyre komolyabb stratégia tervezést igényel.További kényszert jelent napjainkban a folyamatosan változó környezet, ugyanakkor lehetőséget is hoz magával, amire Sum János az energiatárolást hozta fel, amely jelenleg nagy kihívás, azonban komoly piaci előnyt jelent majd azoknak a szereplőknek, amelyek innovatív megoldást találnak rá.Kik lesznek hosszú távon az energiapiac átalakulásának a nyertesei, lehetnek-e ezek magyar vállalatok nemzetközi összevetésben? Ha olyan technológia megoldásokba tudunk beszállni, amelyekkel az oktatás és a vállalati ösztönzés vonalán előre tudunk lépni, akkor Európai összevetésben is lehetünk versenyképesek - mondta a kérdésre Ságodi. Chikán szerint is vannak lehetőségei a magyar vállalatoknak, amelyek komoly hozzáadott értéket tehetnek az európai energiaszektorhoz. Szabó szerint a partnerségekben rejlik majd a megoldás, ahol a piaci szereplők összeadják tudásukat és az előadásában is részletezett integrált vállalatok tudnak majd labdába rúgni. Alábecsüljük Magyarország geográfiai elhelyezkedésének jelentőségét, vannak lehetőségek, de ezek kiaknázásához együtt kell működniük a piaci szereplőknek - tette hozzá Szabó.Vannak olyan cégeink, amelyek a megfelelő tudást alkalmazzák és ezeket tudják terjeszteni is (know-how-t), megvan a piac is, a finanszírozás szempontjából is kedvező helyzetben van a szektor. Panaszkodni lehet, de aki ma akar tenni, az igenis tud, csak saját magában keresheti a hiányosságokat, minden lehetőség adott - mondta Ságodi. A KPMG partere szerint ma nagyobb lehetőségeket kínál a piac, mint tíz évvel ezelőtt. Szerinte olyan lépésekben kellene gondolkozni, mint például klaszterek létrehozása, ahogyan más országokban, amelyek keretében a piaci szereplők együtt tudnak működni. Szabó szerint meg kell találni azt az egyensúlyt, amiben az erős állami szerepvállalás és a piaci szereplők kiegészítik egymás tevékenységét.