Új tulajdonos kezében a Bakonyi Erőmű

A társaság közleménye szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal is jóváhagyta a nyáron aláírt megállapodást, az ügylet tavaly december 28-án zárult az átadás-átvétellel. Hozzátették: a tranzakció összege üzleti titok.Az átvétellel - mint írták - lehetővé vált, hogy a vállalat elkezdje az erőmű teljes körű átvizsgálását, a problémák feltárását, és ezekre a megoldási lehetőségek kidolgozását.Az MTI kérdésére megerősítették: a cég vezetése a por- és pernyehullás csökkentését, illetve megszüntetését kiemelt problémának tekinti, és a vizsgálatok lefolytatását követően a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb megoldásokra fog törekedni.Az 1992-ben megalapított Bakonyi Erőmű Zrt. fő tevékenysége az energiatermelés. A Veolia tájékoztatása szerint az erőmű jelenleg nagyobb részt biomassza - faapríték és mezőgazdasági melléktermékek -, kisebb mértékben szén felhasználásával állít elő gőzt a timföldgyár és az ajkai távhőhálózat számára, valamint évente 320 ezer megawattóra villamos energiát termel. A 131,6 MW villamos- és 360 MW beépített, névleges hőteljesítményű erőmű összesen 285 embernek biztosít munkát, ezzel Ajka egyik legnagyobb foglalkoztatója.A Bakonyi Erőmű Zrt. nyilvános céginformációs adatai szerint a 2015-ös évet 13,907 milliárd forintos, a 2016-os évet 12,997 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta.2016. december 31-én a társaság részvényeinek 24,58 százaléka a CARBON Investment Kft., 24,52 százaléka a DG Energia Holding Kft., 24,03 százaléka az IFBL Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft., további 26,87 százalék pedig egyéb szervezetek - kisbefektetők, önkormányzatok - tulajdonában volt.Az új többségi tulajdonos célja, hogy az ajkai erőmű a lehető legnagyobb arányban biomassza alapúvá váljon, csökkenjen a széntüzelés - közölte a Veolia.A Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke szerda este kiadott közleményében üdvözölte, hogy "egy több évtizedes termelési tapasztalattal és Közép-Európa legnagyobb biomassza-tüzelésű erőművével rendelkező, a kormánnyal stratégiai partnerségben lévő nagyvállalat portfóliójába került az ajkai hőerőmű".Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP) bizakodásának adott hangot, mert a vállalatcsoport pécsi hőerőművében tett látogatásakor - melynek megtekintett blokkja az ajkaival megegyezően faaprítékkal működik - azt tapasztalta, hogy ott nincs pernye kihullás. Ez az ajkai környezetterhelési probléma megoldását is előrevetítheti - mondta.Fenyvesi Zoltán szerint a pécsi példa alapján Ajkán is megvalósítható egy teljesen megújuló energiaforrásokon alapuló tüzelés, valamint egy körkörös, főleg helyi beszállítókra támaszkodó, de fenntartható erőművi működés.A Veolia cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi intézményt és 31 ipari telephelyet lát el energiával.A csoport által üzemeltetett távhőszolgáltatók 11 városban 12 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak, emellett további 109 ezer lakossági és intézményi ügyfél számára termel hőenergiát a vállalat.A Veolia-csoport éves hőenergia-termelése meghaladja a 6400 terajoule-t, évente több mint 500 gigawattóra villamos energiát állítanak elő, illetve egy 42 gázmotorból álló, összesen 65 megawatt kapacitású virtuális erőművet kitevő országos rendszert üzemeltetnek.A vállalatcsoport jelenleg majdnem 740 embert foglalkoztat, országosan több mint 250 telephelyen. Konszolidált árbevétele 2015-ben 46,6 milliárd, 2016-ban 52,8 milliárd forint volt.