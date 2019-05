Újabb fordulatot hozott az olajipari felvásárlási háború

Az olajpiaci kilátásokkal és az iparág jövőjével a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciája is foglalkozik. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az elmúlt hetekben két óriási felvásárlási ajánlatot is tettek az elsősorban a palaolaj- és gáztermelésben erős Anadarkóra, előbb a Chevron tett egy 33 milliárd dolláros - más értékelés szerint, az adósság átvállalásával együtt összességében mintegy 50 milliárd dolláros ajánlatot, majd nem sokkal később erre egy mintegy 38 (57) milliárd dolláros ajánlattal rálicitált a szintén tengerentúli olajipari nagyvállalat Occidental Petroleum. Az ügylet már önmagában az egyik legjelentősebb lett volna az iparágban - értéke alapján a valaha volt 11. legnagyobb energiavállalat-felvásárlás lenne a történelemben - , azonban az Occidental ajánlatát követően várhatóan a Chevron tovább emel a téten.Az Anadarko igazgatósága hétfőn jelentette be, hogy az Occidental ajánlatát preferálja a Chevronnal már aláírt felvásárlási megállapodással szemben. Ezek után, amennyiben továbbra is kitart szándéka mellett, a Chevronnak ezen a héten van lehetősége új, emelt összegű ajánlatot tennie az Anadarkóra. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy megteszi, de az Anadarko elutasítja azt, utóbbi társaság 1 milliárd dolláros szerződésbontási díjat fizethet a Chevronnak. Az ajánlati háborúban a tengerentúli olajipart követő elemzők véleménye szerint a Chevronnak várhatóan érdemben, részvényenként mintegy 5-10 dollárral emelnie kell ajánlatán.A Chevron korábbi ajánlata értelmében a részvény- és készpénzmozgással is járó tervezett tranzakció részvényenként mintegy 65 dollárról szólt. Erre rálicitált az Occidental, amely alapján az Anadarko részvényesei papíronként 76 dollárt kapnának készpénzben és Occidental-részvényben. Értesülések szerint az Occidental március vége óta három ajánlatot is tett, amelyek során az eredetileg 25 százalékos készpénzaránytól eljutottak addig, hogy az Anadarko részvényeiért már 50-50 százalékban készpénzt és Occidental-részvényeket kínáljanak.A Chevron a második legnagyobb egyesült államokbeli energetikai vállalat, az Anadarko megszerzésével pedig jelentősen bővülnének palaolaj- és gáztermelési eszközei. A nagy amerikai olajcégek versenyt futnak azért, hogy a lehető legjobban megvethessék lábukat az ország (pala-)olajtermelésének bővülését alapvetően biztosító texasi Permi-medencében. A felvásárlás nyertese az akvizícióval egyúttal a mélytengeri kutatás- termelési lehetőségei is bővülnek, valamint a cseppfolyósított földgáz piacán is erősödhet a Chevron pozíciója.Az ügybe április végén Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway is beszállt , és 10 milliárd dollárnyi Occidental Petroleum elsőbbségi részvényt vett. Az ügylettel kimondottan az Anadarko Petroleum felváráslását szeretnék támogatni.Az Anadarko-részvény árfolyama az elmúlt hetekben valósággal kilőtt a felvásárlási ajánlatok hatására. Hétfőn az árfolyam közel 4 százalékkal emelkedett.

A Chevron-részvény árfolyama 1 százalékot közelítő mértékben nőtt a hét első napján.

Ugyanekkor az Occidental-részvény árfolyama közel 1,5 százalékkal erősödött. A grafikonon jól látszik, hogy az elmúlt hetekben az árfolyam jelentősen gyengült a felvásárlási hírek megjelenését követően.