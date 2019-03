Ukrajna ajánlatot tett Magyarországnak - Nekünk is tárolnának gázt

A magyarországi tárolókapacitás A teljes magyarországi gáztároló kapacitás, vagyis az úgynevezett mobilgáz kapacitás 6330 millió köbmétert tesz ki. Ebből a stratégiai tároló 1200 millió köbméteres kapacitást képvisel, míg a teljes kereskedelmi kapacitás 5130 millió köbméter. A teljes kitárolási kapacitás - vagyis a naponta a tárolóból maximálisan kinyerhető gáz mennyisége - 78,6 millió köbméter/nap, míg a betárolási kapacitás napi 44,65 millió köbméter.



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tájékoztatása szerint idén március végéig a tárolókban 1,7 milliárd köbméter földgáz maradt. A napi fűtési csúcsot december 19-én mérték, amikor 65 millió köbméter gázt fogyasztott a lakosság. A legmagasabb napi fogyasztást 65 millió köbméterrel december 19-én mérték. A korábbi adatok szerint a tavalyi csúcsérték 66,5 millió köbméter volt február 27-én, 2017. január 10-én pedig majdnem 70 millió köbméter földgáz fogyott. A téli hónapok teljes fogyasztása is alacsonyabb, mint 2016-2017-ben, hiszen a 4,36 milliárd köbméteres földgázfelhasználás elmarad a tavaly előtti 4,57 milliárd köbméter. Magasabb volt viszont, mint a 2015-2016-os 3,78 milliárd és az egy évvel ezelőtti 4,1 milliárd köbméteres téli összérték.

Az ukrán gázátviteli rendszer irányítója elsősorban a 2019/2020-as ősz és tél zavartalan ellátásának biztosítása érdekében ajánlotta fel a nem használt tárolókapacitást. Az Ukrtransgaz Magyarország példáját hozza, amely évente közel 10 milliárd köbméter földgázt fogyaszt. Ennek kétharmadát az Ukrajna felől vezetéken át érkező orosz gáz fedezi, 20 százalékát a belföldi termelés, a fennmaradó részt pedig Ausztria felől szerzi be az ország. Az osztrák baumgarteni gázelosztó központba érkező földgáz körülbelül 60 százalékát azonban szintén Ukrajnán keresztül szállított orosz eredetű gáz teszi ki.Az ukrán átviteli-rendszerirányító szerint az ukrán gáztárolók segíthetnek Magyarországnak biztosítani a zavartalan ellátást a következő télen akkor is, ha 2020 január elsejétől Oroszország leállítja az ukrajnai tranzitútvonalat. Ukrajna felől Magyarország felé napi maximum 68 millió köbméter gáz szállítható, míg Ausztria felől jelenleg mintegy napi 15 millió köbméter érkezhet.A 12 egységből álló teljes ukrán gáztároló kapacitás 31 milliárd köbméter, a napi kitárolási csúcskapacitás 260 millió köbméter. Az orosz gázmonopólium, a Gazprom és a Naftogaz Ukrainy ukrán gáztársaság tízéves transzportszerződése 2020 január elsejével fut ki. A szerződés meghosszabbítására nem folynak tárgyalások, viszont a Gazprom aktívan promotálja az épülő Északi Áramlat 2 vezetéket, illetve a Török Áramlat gázvezeték közép-kelet-európai ágát, amelyek 2020-2022-től állhatnak üzembe. A Naftogaz várakozásai szerint a Gazprom 2020 után nagy valószínűséggel beszünteti az ukrajnai transzportot. Ukrajna több más európai országgal, az Európai Bizottsággal és az Egyesült Államokkal együtt kritizálta az új orosz vezetékek építését, mondván, azok növelik a kontinens orosz gáztól való függését, és a szállítási útvonalból történő kiiktatásával jelentős bevételtől fosztják meg Ukrajnát. A tiltakozások azonban nem hoztak eredményt.Az orosz-ukrán gázszállítási együttműködés a 2000-es évek gázválságai idején romlott meg, amelynek hatására az európai fogyasztókhoz érkező gáz mennyisége is visszaesett. Az orosz fél szerint Ukrajna jogosulatlanul megcsapolta az európai szállítmányokat, amit Kijev tagadott és azt állította, az oroszok a megállapodásban foglaltnál kevesebb gázt pumpálnak a vezetékbe. A vita később nemzetközi bíróságon is folytatódott, megegyezés azonban nem született.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az előző héten Moszkvában tárgyalt Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával és megállapodtak , hogy a Gazprom akkor is biztosítja Magyarország gázellátását, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új, gáztranzitról szóló megállapodás. Elmondása szerint Magyarország a lakossági és az ipari fogyasztás egy részét ugyanúgy, mint idén, Ausztrián keresztül tudja majd megvásárolni, másrészt pedig ki kell használnia az egész közép-európai térségben egyedülálló gáztároló kapacitását. Arról is megállapodtak, hogy a jövő évi gázellátáshoz szükséges, betározandó gázt Magyarország még idén megvásárolja, és azt a cég le is szállítja.Magyarország gázellátása diverzifikálásán nem csak az ellátási útvonal (Török Áramlat), de a forrás tekintetében is dolgozik annak érdekében, hogy Ukrajna és Ausztria után Románia, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia felől is érkezhessen földgáz Magyarországra.