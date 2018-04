Vége lehet a magyar autósok jó világának - Egy gombnyomással égbe küldhetik az árakat

Az olaj ára a héten 2014 vége óta nem látott szintre emelkedett, miután az első negyedben az árfolyamok meglehetősen vegyesen teljesítettek. A legutóbbi drágulás fő oka a közel-keleti geopolitikai bizonytalanság fokozódása, amely a nyugati hatalmak katonai beavatkozásával fenyeget a térségben, amely a világ egyik olajellátási központjának számít. Egy új közel-keleti (hideg)háború kitörése pedig jelentősen megzavarhatja az itteni kitermelést, ezáltal az egész globális olajpiacot is, jókora mennyiséget kivonva a kínálati oldalról. Az Egyesült Államok és Oroszország egymásnak feszülésére adott reakciók - vagyis az árak emelkedése - pedig arra utalnak, hogy a befektetők egyre nagyobbnak látják ezen forgatókönyv megvalósulásának esélyét, vagyis a termeléskiesés kockázatát.

Az árfolyamok Donald Trump szerdai "rakétás" üzenete utáni meglódulását korrigálta, hogy az Egyesült Államok elnöke egy nappal később már jóval óvatosabb hangvételre váltva igyekezett tompítani szavai élén.

Drámaian szűkülhet a kínálat

A szíriai és jemeni helyzet rendkívül gyúlékony keveréket alkothat az IEA szerint.

Mindeközben arra utaló jelek is vannak, hogy a kereslet gyorsabban emelkedik a vártnál, így 2018 második felében a globális olajtartalékok zsugorodása "drámaian szűkítheti" a piaci kínálatot az OPEC adatai szerint.

Az előző hetekben beállni látszottak a hazai üzemanyagárak, legutóbb március végén drágult a benzin és a gázolaj a hazai kutakon, azóta pedig az olaj ára kilengésekkel újabb csúcsokra kapaszkodott. Már az olaj jelenlegi árfolyamszintjei mellett sem zárható ki, hogy akár már a jövő héten kisebb mértékben tovább drágul a benzin és a gázolaj itthon. Az utóbbi időben azonban szaporodnak az arra utaló jelek, hogy az OPEC lépései talán a korábban gondoltnál szorosabb piacot eredményeznek, ráadásul a közel-keleti helyzet sem a közeli békére utal, ami egyaránt az olaj drágulása irányába hat. Az OPEC és Venezuela kitermelésének csökkenése, valamint ezzel párhuzamosan a globális kereslet erősödése egy új hidegháború nélkül is az emelkedés irányába mutat. Amennyiben pedig a szíriai konfliktus valóban eldurvul, - amire Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök megnyilatkozásaiból lehet következtetni - az hosszabb távon is új lendületet adhat az olajárnak, ami szinte bizonyosan az üzemanyagok további magyarországi drágulásához vezetne.

Szíria ugyan nem nagy olajtermelő ország, ám a vele szövetséges Oroszország és Irán már annál inkább. A közel-keleti hatásban egy másik fejlemény is érvényesül, mégpedig az Egyesült Államok Donald Trump által belengetett lehetséges kilépése az Iránnal 2015-ben kötött többhatalmi nukleáris megállapodásból. Az elnök még januárban jelentette be, hogy amennyiben nem vizsgálják felül és nem módosítják a szerinte az USA történetének legrosszabb megállapodása bizonyos pontjait, akkor az Egyesült Államok kilép az egyezményből. Trump szerint Irán vezetése továbbra is megbízhatatlan, amelynek semmiképpen nem szabad megadni az esélyt, hogy nukleáris fegyvert állíthasson elő. A helyzet kezelése érdekében az USA "erős" szankciók kivetését fontolgatja Iránra.Az egyre bizonytalanabb közel-keleti geopolitikai helyzet egy olyan időszakban fenyeget az olajpiaci ellátás zavarával, amikor a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) története legnagyobb összehangolt termeléscsökkentésével amúgy is jelentősen, összességében mintegy 2 százalékkal visszafogta globális a kínálatot, így igyekezve leépíteni az árakat alacsonyan tartó tartalékokat. Ráadásul, míg korábban az intézkedésben részt vevő országok lazábban értelmezték a magukra vállalat kötelezettséget, addig az utóbbi hónapokban már sorra döntötték meg a kitermeléscsökkentési rekordokat. Márciusban az olajtermelés egyéves mélypontra süllyedt, ami arra utal, hogy az év további részében a piac jelentős kínálati szűkösséget mutathat - közölte az OPEC. Ehhez járulhat a venezuelai kitermelés további zuhanása is. A globális olajpiac egykor meghatározó szereplőjének számító latin-amerikai ország kitermelése márciusban napi 55-77 ezer hordóval tovább zsugorodott, így már csak napi 1,488-1,509 millió hordót állít elő az energiahordozóból az OPEC jelentése szerint.Amennyiben a globális olajexport szívének számító Közel-Keleten nem enyhül a helyzet, az az olajárakban szinte törvényszerűen további emelkedést fog előidézni - kommentálta a fejleményeket Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója. Az IEA előrejelzése ugyanakkor egyelőre nem számol a kereslet és kínálat idei évre korábban prognosztizált alakulásának módosulásával. A szervezet a globális olajkeresletet napi 99,3 millió hordóra várja 2018-ban, míg a kínálati előrejelzése szintén változatlan maradt, elsősorban az OPEC-en kívüli olajországok termelésének napi 1,8 millió hordós várt bővülése miatt. Ez pedig szinte kizárólag az Egyesült Államok folyamatosan emelkedő olajtermelését jelenti.A globális kereskedelmi tartalékok szintje már eddig is jelentősen mérséklődött, és immár csak 43 millió hordóval áll az OPEC által elérni kívánt ötéves átlag fölött, míg egy évvel ezelőtt még 300 milliós többlet mutatkozott. Összességében az OPEC-hez köthető termelés márcusban napi 200 ezer hordóval napi 31,96 millió hordóra csökkent, viszont a globális kínálatnövekedés mértéke 180 ezer hordóval napi 1,63 millió hordóra bővült, nagyrészt az USA-nak köszönhetően.Hasonlóan látják a K&H elemzői is. A fogyasztás felfutását nem tudja követni a kitermelés, ami egyértelműen felfelé hajtja az árakat - véli Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfólió-menedzsere, aki szerint bár a befektetők egyelőre nem rohamozták meg a nyersanyagpiacot, de idén új értelmet nyerhet a fekete arany elnevezés, és a jelenlegi környezetben aranyat érhet egy olajpiaci befektetés.Az elmúlt hetekben látott 58 - 66 dolláros konszolidációs sávjából felfelé tört ki a WTI árfolyama, folytatva az elmúlt egy évben látott impulzív emelkedő trendet. A hetes RSI indikátor is jól mutatta, hogy az emelkedő trendben csak egy korrekció volt a január közepe óta látott megtorpanás, az indikátor értéke az 50-es tartomány felett tudott kifenekleni, és újra megindulni felfelé. Ugyanakkor pont az indikátor is kezd rávilágítani arra, hogy a mostani emelkedés már divergencia mellett mehet végbe, úgyhogy bizonyos időtartományon belül egy befejező mozgás lehet. A 2016. februári mélyponttól nézett mozgás 100,0 - 123,6%-os Fibonacci kiterjesztési szintje a 68,20 - 74,25 dolláros zónába mutat, a 2011-2012-es időszakban pedig a 75-79 dolláros tartomány volt egy fontos támasz szint, most pedig ellenállás lehet, ha a hosszabb távú kifutását nézzük az olaj árfolyamának.Rövid távon a 65 - 66 dolláros szintnek kellene kitartani a további pozitív folytatáshoz. Ha a következő néhány kereskedési napon a WTI árfolyama visszazárna a 64,00 - 64,50 dolláros tartomány alá, akkor jó eséllyel folytatódhat a nagyobb konszolidáció az 58 - 67 dolláros tartományban. A hosszabb távú képhez mindenképp érdemes figyelembe venni a határidős piac extrém long kitettségét, illetve az extrém különbséget a spekik, illetve az úgynevezett 'commercials' szereplők pozicionáltsága között, ami gyakorta szokott nagyobb megállót és egy lokális csúcsot hozni az árfolyamban.A közel-keleti konfliktus kiéleződését megelőzően az elemzők még inkább csökkenést vártak az árakban, így a Barclays március végén még rendre 58, 51, 51 dolláros WTI-árfolyamot várt 2018 jelenlegi és további negyedéveiben, míg a Brent esetében 62, 57, 57 dollárros árat valószínűsített. Bár a geopolitikai konfliktusok alakulását rendkívül nehéz előre jelezni, a héten történtek után nem lenne meglepő, ha hamarosan felfelé módosítanák prognózisaikat. Ebbe az irányba hat az is, hogy az OPEC-ben vezető szerepet betöltő Szaúd-Arábia korábban 60 dolláros árfolyamot tartott kívánatosnak, addig napjainkban informálisan már 80 dolláros szint a célja.Mindez pedig az üzemanyagárak szempontjából sem jó hír. A benzin és gázolaj fogyasztói árát még mindig nagyrészt a nyersolaj világpiaci ármozgása határozza meg, a finomított termékek regionális piacain keresztül. Az olajárak emelkedése többnyire a tőzsdei üzemanyagárak emelkedésével jár, utóbbiban azonban természetesen érvényesülnek a finomított termékek iránti kereslet, valamint a finomítói termelés alakulásának hatásai is. Bár az üzemanyagok tőzsdei ára jóval kevésbé globalizált mint az olajé, ugyanakkor például a tavaly ősszel az Egyesült Államok finomítói kapacitásait megtépázó hurrikánok áremelő hatása hamarosan a magyarországi üzemanyagárak tekintetében meghatározó mediterrán piacon is jelentkeztek. A finomított termékek piacán a héten szintén többnyire felfelé tartottak az árfolyamok, és a hagyományosan erősebb tengerentúli keresletet hozó nyári szezon közeledtével az áremelő hatás várhatóan erősebben érvényesül majd.