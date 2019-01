Véget vetett az olajárralinak Kína

A Brent jegyzése 60 dollár alá csökkent, jelentős részben azon hírek hatására, melyek szerint a kínai export és import is esett decemberben a várt bővülés helyett.Az árfolyam reggel fél kilenc körül másfél százalék körüli gyengüléssel 60 dollár alatt áll.

A WTI spot árfolyama ugyanakkor hasonló mértékben esik, és valamivel még 51 dollár felett alakul.

A kínai adat ismét felerősítette a világgazdaság lassulásával kapcsolatos, nem új keletű olajpiaci aggályokat, melyek szerint a globális olajkereslet is gyengébben alakulhat a korábban vártnál.A kínai adat az év eleje óta tartó olajpiaci ralinak is véget vetett, legalább is átmenetileg, amelyet főleg a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő olajországok kitermeléscsökkentése hajtott. Elvileg szintén támaszt ad az áraknak az a pénteki hír is, amely szerint az Egyesült Államokban az előző héten hárommal 873-ra csökkent a működő olajkutak száma.