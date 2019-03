Visszaesett az orosz gázszállítás a szokatlanul enyhe idő miatt

Januárhoz képest 4 százalékkal kevesebb, napi átlag 450 millió köbméter (összesen 12,6 milliárd köbméter) orosz földgáz érkezett Európába februárban az S&P Global Platts elemzése szerint. A visszaesés fő oka a viszonylag magas külső hőmérséklet, ami nem ritkán 10 Celsius-fokkal az évszakban megszokott felett alakult; emellett a gáztárolók töltöttsége és a bővülő LNG-szállatmányok is az Európába irányuló orosz gázexport csökkenésének irányába hatottak. A fenti okok miatt az orosz gáz európai kereslete továbbra is nyomás alatt maradhat az év hátralévő részében, ezzel együtt pedig az európai gázárak is.Az egyes szállítási útvonalak között az Északi Áramlat gázvezeték februárban teljes kapacitáson, napi 158 millió köbméteren üzemelt, ahogyan a belarusz-lengyel szállítási irányban is ez volt a helyzet, a Jamal gázvezeték közel teljes kapacitáson, napi átlag 99 millió köbméteren működött.A nagyobb visszaesés immár nem először ismét az ukrajnai szállítási útvonalakon történt: a januári 6,6 milliárd köbméterről februárban 5,35 milliárd köbméterre csökkent a teljes szállított mennyiség, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb értéke. (2018 februárjában 5,13 milliárd köbméter orosz gázt szállítottak az ukrajnai tranzit útvonalakon keresztül Európába.)A Gazprom saját adatai alapján az S&P Global Platts úgy becsüli, hogy az egykori szovjet tagállamokat nem számítva a teljes európai (török is) ellátás februárban 15,1 milliárd köbméter volt, ami éves összevetésben 13,2 százalékos visszaesést jelent. Január-februárban a teljes szállított mennyiség 32,7 milliárd köbméter volt, 6 százalékkal alacsonyabb, mint 2018 első két hónapjában. A Gazprom közlése szerint, miközben összesített európai szállítási csökkentek, addig egyes országokba nőtt a gázexportja, így például Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába.