Vizsgálja az Alteo-célárfolyamot az MKB

Az Alteo szerdán jelentette be , hogy zártkörű tőkeemelésre készül, mivel további kedvező megtérülésű projektlehetőségeket lát már viszonylag rövid időhorizonton belül, illetve ezen projektek finanszírozási igényének biztosítása érdekében. A tőkeemelés keretében a társaság a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénysorozatba tartozó új részvényeket kíván forgalomba hozni, minimum 500 millió forint és maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási összértékkel, de 2 milliárd forint kibocsátási összértékig fenntartja a jogot az esetleges túljegyzés elfogadására.Az MKB Bank elemzői kommentárja szerint a lépés első látásra illeszkedik az Alteo növekedési történetéhez, de a részvényárfolyamra és a szabad cash flow-ra gyakorolt valódi hatás megállapítása érdekében a részvényre vonatkozó célárfolyamot felülvizsgálat alá vette.Az MKB legutóbb március elején közölt elemzést az Alteóról, amiben úgy értékelt, a társaság tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentésének számai többnyire összhangban állnak az elemzői várakozásokkal, így a részvények célárfolyamát továbbra is 1011 forinton tartják.Az Alteo bevétele tavaly 3%-kal nőtt 2017-hez képest, miközben az EBITDA 6%-kal esett vissza. A bevételnövekedés mögött fő mozgatórugó a lakossági energiaszegmens volt, amelynek bevételei 35%-kal nőttek 2018-ban éves összevetésben. Az energetikai társaság EBITDA-ja 1 milliárd 828 millió forint volt 2018-ban, amely 6 százalékos csökkenésnek felel meg a 2017-es eredményekhez képest. Profitsoron a társaság 39%-kal esett vissza 2017-hez képest, ami az MKB elemzése szerint a magasabb adóterheknek tudható be. Ennek része az is, hogy az Alteo több leánycéggel is rendelkezik, emiatt pedig a helyi iparűzési adóból is többet kell befizetnie. Tavaly több, összesen mintegy 12 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre az Alteo, idén pedig további 3-4 milliárdot költenének hasonló célokra.