Zuhan a napenergia ára, könnyedén kiheveri Trump lépését az iparág

2018 harmadik negyedévében a közszolgáltatói projektek keretében 678 MW új naperőmű kapacitást telepítettek a tengerentúlon, ami 2015 óta a legalacsonyabb szintet jelöli, és több mint 30 százalékos visszaesést jelent 2017 hasonló időszakához képest. A teljes piacon, amely a kisebb, háztartási méretű, illetve a kereskedelmi létesítményeket is magába foglalja, összesen 1700 MW új kapacitás jött létre. 2018 első háromnegyed évében összesen telepített új áramtermelő kapacitások 30 százalékát a fotovoltaikus termelő egységek tették ki.A Trump-adminisztráció által a PV-panelekre januárban bejelentett 30 százalékos vámtarifa leginkább a nagyprojektek fejlesztőit érinti kellemetlenül, amelyek teljes költségeinek akár felét is a panelek teheti ki. A legtöbb, az Egyesült Államokban telepített napelem-panelt ázsiai gyártók szállítják az országba, így a kínai JinkoSolar, de a Canadian Solar és az amerikai SunPower is jelentős szereplője a piacnak.Az idei évben összesen 6600 MW új naperőmű kapacitás valósulhat meg az országban a Wood Mackenzie szerint, amely számos projekt fentiekkel összefüggő 2019-re történő halasztását követően 6800 MW-ról módosította le prognózisát. A 2019-től 2023-ig terjedő időszakra vonatkozóan ugyanakkor 2500 megawattal emelte előrejelzését. Az új projekteknek lökést adhat, hogy 2020-tól elkezdik kivezetni a vonatkozó szövetségi adójóváírást, illetve hogy a 30 százalékos vámtarifa ugyanettől az évtől évente 5 százalékkal csökken majd.A fotovoltaikus naperőmű rendszerek alkatrész és telepítési költségei újabb és újabb történelmi mélypontot érnek el, a jelentés szerint például a PV-panelek ára az egyesült Államokban egyetlen év alatt több mint 15 százalékkal zuhant. A technológiai fejlődés mellett az árcsökkenéshez az is hozzájárult, hogy a kínai kormány idén érdemben visszavágta a naperőmű telepítések támogatásait, így az olcsó kínai panelek elárasztották a világpiacot, lefelé szorítva az árakat.