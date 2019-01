Zuhannak az üzemanyagárak - Tíz éve nem történt ilyen a kutakon

A gázolajáraknál nem olyan régen, 2018 novemberében volt legutóbb legalább ekkora árváltozás, akkor szintén 10 forinttal 415-ről 405 forintra süllyedt az ár. A magasabb bázis miatt viszont ez csak 2,4 százalékos árcsökkenésnek felelt meg. A mostaninál nagyobb árcsökkenésre azonban - abszolút és relatív értelemben egyaránt - korábban alig volt példa az ezredforduló óta. Legutóbb 2017 áprilisában történt ilyen, akkor 12 forinttal, 3,3 százalékkal, 361 forintról 349 forintra vágták vissza a dízelárat egyetlen lépésben. A valaha volt legnagyobb gázolajár-csökkenés 2001 januárjában történt Magyarországon, amikor is 223,80 forintról 202,50 forintra - vagyis jóval több mint 20 forinttal, közel 10 százalékkal esett az ár.A benzinár esetében több mint hat évet kell visszamenni az időben ahhoz, hogy a mostanival megegyező nagyságú egyszeri árcsökkenést találjunk. 2012 október 26-án 431,80 forintról 421,80 forintra, majd egy héttel később újabb 10 forinttal csökkent az ár, a magasabb bázis miatt viszont ez csak 2,3-2,4 százalékos áresést jelentett. A legutóbbival megegyező, 2,8 százalékos árcsökkenésre legutóbb 2009 októberében került sor, akkor 295,70 forintról 287,50 forintra mérséklődött a benzinár országos átlaga.Ennél nagyobb mértékben legutóbb több mint tíz éve, 2008 novemberében esett a benzinár, akkor 3,1 százalékkal 254,70 forintról 246,80 forintra. Abszolút értékben pedig 2005-ig kell visszamenni ahhoz, hogy több mint 10 forintos árcsökkenésre bukkanjunk; abban az évben október elején 283,80 forintról 272,30 forintra, 11,50 forinttal mérséklődött a benzin literenkénti ára. A rekordot abszolút és relatív értelemben egyaránt a 2000. december 15-én történt benzinár-csökkentés tartja, amikor is 239,50 forintról 13 forinttal, 5,4 százalékkal 226,50 forintra mérséklődött az ár.

A legnagyobb, egy lépésben megvalósított hazai üzemanyagár-emelések sem mostanában történtek meg. Az ezredfordulóig visszanyúló adatsor alapján az utóbbi két évtized legjelentősebb gázolajár-emelkedése - abszolút és relatív értelemben egyaránt - 2001 januárjában valósult meg Magyarországon: ekkor 202,50 forintról 17,25 forinttal, 8,5 százalékkal 219,75 forintig emelkedett a dízel ára. Érdekesség, hogy az emelkedés egy héttel a fent említett történelmi rekord árcsökkenés után következett be.Az elmúlt két évtized abszolút értékben legjelentősebb magyarországi benzináremelkedése 2010 januárjában volt, akkor 299,90 forintról 17,75 forinttal 317,65 forintra drágult az üzemanyag. Ez 5,9 százalékos áremelkedésnek felelt meg, aminél azonban a 2002 július elején végrehajtott átlagosan 13 forintos áremelés relatív értelemben nagyobb volt: a 213,50 forintról 226,50-re történő emelés az alacsony bázis miatt 6,1 százalékos mértékű drágulást jelentett.Az üzemanyagárak jelenleg tartó csökkenő trendje tavaly októberben kezdődött. A benzin ára október elején 406, a gázolajé 435 forinton tetőzött, és míg előbbi még igencsak messze volt a 2012 áprilisi 451 forintos abszolút csúcstól, addig a dízel akkor már belátható közelségbe került a 2012 januárjában felállított 449 forintos történelmi rekordhoz. Ekkor azonban éles fordulat történt az olajpiacon, így a 2018 októberi, négyéves csúcsot jelölő szintekről a benzinár mintegy 16, a gázolajár pedig 14 százalékkal jött lejjebb (341, illetve 375 forintig) napjainkig. Közben az olajárak 30 százalékot közelítő mértékben gyengültek. Azt, hogy az üzemanyagárak csökkenés ettől elmaradt, elsősorban a finomított termékek piacain tapasztalható erőteljes kereslet, valamint a finomítói kapacitások viszonylagos szűkössége indokolja, ami a benzin és gázolajárak részben eltérő alakulására is magyarázatot ad.

Az üzemanyagok adótartalma Magyarországon jelenleg az üzemanyagárakban a jövedéki adót és a minden komponensre rárakódó 27 százalékos áfát is megfizetik az autósok. A benzin- és a gázolajár adótartalma azonban nem állandó, miután a jövedéki adó nagysága a nyersolajárakhoz kötött. 50 dollár feletti világpiaci árnál az adó mértéke az ólmozatlan benzin esetében literenként 120 forint, ha azonban a világpiaci ár legfeljebb 50 dollár, akkor 125 forint. A gázolaj esetében 50 dollár feletti árnál 110,35 forint, legfeljebb 50 dolláros árnál pedig 120,35 forint az adó. Miután a Brent árfolyama ismét nem esik túlságosan messze az 50 dolláros szinttől, hamarosan újra aktuálissá válhat a jövedéki adó emelése Magyarországon.

A kiskereskedelmi üzemanyagárakat többnyire a piaci olaj-, illetve finomított termékárak módosulásai alapján, valamint a dollár/forint árfolyam alakulása nyomán határozzák meg a társaságok. Miután az olajipar továbbra is dollárelszámolással működik, az üzemanyagok nyersanyagköltségét alapvetően befolyásolja a dollár helyi devizával szembeni árfolyama is. A hazai üzemanyagáraknak a nyersanyagköltségek jelenleg jóval kevesebb mint felét teszik ki, ami azt jelenti, hogy mind az olajárak, mind a dollárárfolyam egységnyi változása nem egészen fél egységnyi módosulást indokol a benzinkúti árakban. Miután a hazai üzemanyagárakat hetente legfeljebb 2-3 alkalommal változtatják, az árfolyamok kilengései általában nem jelennek meg bennük.Előfordul ugyanakkor az is, hogy az árak más okból változnak. Így történt ez 1990 októberében, amikor is nagyrészt az öbölháború miatt elszálló olajárra hivatkozva a regnáló Antall-kormány mintegy 65 százalékkal 56 forintra emelte a normál benzin árát, míg a gázolaj ára 42-45 forintra emelkedett (az ólommentes literje ugyanekkor 61, a superé 59, az extráé pedig 62 forint volt). A kormány ezt az úgynevezett fogyasztási adó és útalap együttes emelésével érte el, az áfa akkor nem változott (ma az adóváltoztatás joga az Országgyűlésé). Lépésével a kormány a mindössze három-négy napra elegendő országos olajtartalékok felvásárlását is igyekezett megakadályozni. Az intézkedés nyomán kirobbant taxisblokád, majd a helyzet feloldására indított egyeztető tárgyalások nyomán azonban a kormány hamarosan visszakozni kényszerült, így végül az eredetihez képest 12 forinttal alacsonyabb fogyasztói árakat határoztak meg.