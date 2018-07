Energiaválság felé sodródik Erdogan rendszere

Az árfolyam körülbelül 70 százalékkal gyengült 2010. óta.

A török líra gyengülése miatt aggódva a török központi bank júniusban arra sürgette a nyilvánosságot, hogy a devizahitelek helyett inkább a helyi valutában történő hitelfelvételt válasszák. Úgy tűnik azonban, hogy a figyelmeztetés az ország energiavállalatai számára már túlságosan későn jött. A török villamosenergia-termelő társaságok jelenthetik az egyik legnagyobb kockázatot a török nemzeti bank számára, miután az elmúlt másfél évtizedben több tízmilliárd dollár hitelt vettek fel új termelő és elosztó kapacitások telepítésére, illetve eszközvásárlásokra. Miután pedig a líra gyakorlatilag gyorsabban értékelődik le, mint ahogyan a termelők emelni tudják az áram árát, néhány társaság bevételei már a devizahitel törlesztésére sem elegendőek.A helyzet a masszív hitelfelvételek mellett a líra dollárral szembeni zuhanásának következménye.A befektetők nem értékelik valami jól Recep Tayyip Erdogan elnök tekintélyelvű állam kiépítését célzó intézkedéseit. Műve ezen a héten kulminált az elnöki rendszer bevezetésével, elnöki beiktatásával, a jegybanki függetlenség megtámadásával, valamint veje pénzügyminiszterré történő kinevezésével.

A 2003. óta a szektorba áramló mintegy 95 milliárd dollár beruházás után jelenleg körülbelül 51 milliárd dollárnyi adóssággal küzd az ágazat.

Az árfolyamsokk okozta költségemelkedéssel egy időben a társaságok nem emelhetnek árat az állami árszabályozás és -kontroll miatt, ami növekvő pénzügyi problémákhoz vezet.Ez a nemzeti bank statisztikája szerint mintegy 15 százaléka a nem pénzügyi szektoron kívüli vállalatok fennálló 340 milliárd dolláros devizaadósságának.Az államilag kontrollált árampiacon az átlagos megawattóránkénti spot árak 122 líráról 178-ra emelkedtek 2010. és 2018 májusa között (míg dollárban számolva ugyanakkor 81 dollárról 45 dollárra estek), ami egyes termelőket szerződéseik újratárgyalására késztette hitelezőivel.

A kormány a fogyasztók és más termelők költségeiből idén kompenzációs keretet különített el azon erőművek számára, amelyek költségei meghaladták a bevételeiket

A líra esése pedig ahhoz vezetett, hogy a társaságok bevételei nem ritkán már a növekvő adósságterhek fizetésére sem elegendőek. A török villamosenergia-termelők szervezetének adatai szerint a hosszú távú kapacitáslekötési szerződéssel nem rendelkező erőműveknek jelenleg évi mintegy 3 milliárd dolláros törlesztési kötelezettsége van a bankok felé, ami csaknem 2,5 milliárd dollárral több, mint amennyi bevételt termelnek. A kormányzati hosszú távú megállapodásokkal vagy egyéb értékesítési garanciákkal rendelkező termelőknek közel 4 milliárd dolláros éves törlesztési kötelezettsége van. A szektor nem teljesítő hiteleinek aránya becslések szerint 7-8 százalék körül alakulhat, legnagyobb kitettségük a helyi bankoknak van.A befektetők így tőkeinjekcióval vagy az adósság refinanszírozásával kénytelenek fenntartani a működőképességet. Becslések szerint legalább 6,1 milliárd dollárnyi hitel restrukturálása vagy refinanszírozása van folyamatban.- írja a Bloomberg . A TEIAS török rendszerirányító e célra mintegy 1,4 milliárd lírát (298 millió dollár) kapott 2018-ra, amelyből helyi szén- és gáztüzelésű erőművek részesülhetnek bizonyos, például hatékonysági kritériumok teljesítése esetén - ha nem is megszüntetve, de legalább is jelentősen mérsékelve terheiket. Ennek ellenére a fenyegetés nem múlt el, sőt, a líra esetleges további esése pedig tovább is fokozhatja azt.