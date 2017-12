Ennyi volt, nem támogatják tovább a Teslák vásárlását a németek

Már nem lehet támogatással Teslát venni Németországban

Tavaly indult a program

A német szövetségi gazdasági és exportellenőrzési hivatal, a BafA levette a támogatott elektromos autók listájáról a Tesla Model S típust, mivel az indoklás szerint az autót a Tesla nem árulja a 60 ezer eurós árküszöb alatti alapkivitelben, csak extra felszereltséggel.A gyártó viszont úgy reagált, hogy ez teljesen valótlan állítás, ugyanis elérhető náluk a Tesla Model S komfortcsomag nélkül is, vásárlás esetén az extrafelszereltség nélküli modellt is kiszállítják. A Tesla azt is hozzátette, hogy vizsgálatot indítanak annak érdekében, hogy kiderüljön, nem arról van-e szó, hogy egy értékesítőjük állította a vásárlóknak azt, hogy a modelljük nem érhető el alap változatban, csak magasabb és természetesen drágább felszereltséggel.Tavaly áprilisban jelentették be , hogy a jövőben tisztán elektromos meghajtású autók vásárlása esetén 4 ezer eurós, a plug-in hibridek vétele estén pedig 3 ezer eurós árkedvezményt ad majd a német kormány. Ugyanakkor kikötötték azt is, hogy a nettó 60 ezer eurós listaárnál drágább autókhoz nem kaphatnak kedvezményt a vásárlók.Akkor kiderült az is, hogy a mintegy 600 millió eurós programon túl állami pénzből 300 millió eurót fordítanak a töltőinfrastruktúra fejlesztésére 2017 és 2020 között a németek. Ez várhatóan 15 ezer töltőállomás, köztük 5 ezer gyorstöltő telepítésére lesz elég.