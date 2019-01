A decemberi tőzsdei pánikot idén komoly részvénypiaci rali követheti - mondta Jeremy Siegel, a University of Pennsylvania's Wharton School of Business professzora a Marketwatchnak, aki a 2015-ös, 20 ezer pontos Dow Jonest is megjósolta. Persze csak akkor valósul ez meg, ha nem zuhan recesszióba az amerikai gazdaság - tette hozzá.

