Emelkednek a régiós részvényindexek hétfőn, a prágai tőzsde 0,7 százalékos erősödése mellett a bécsi börze és a lengyel részvényindex egyaránt 1,4 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde is emelkedik, a BUX 3,3 milliárd forintos forgalom és 240 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A BUX komponensei közül 3,2 százalékos erősödésével a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban.

A január és február első felének lejtmenete után az elmúlt hetekben gyakorlatilag csak oldalazásra futotta az Est Media erejéből, pénteken azonban pozitív fordulat következett, majd a hét utolsó napjának erősödése után a részvények emelkedése hétfőn is folytatódott. Az Est Media részvényeinek a forgalma is jelentős, a társaság részvényei 197 millió forintos forgalom mellett emelkednek, ami több mint kétszerese a részvény idei, átlagosan 85,1 millió forintos forgalmának. Az Est Media árfolyama 12,1 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek az olajárak hétfőn délelőtt; a befektetők ismét a kínálat miatt aggódnak. A vételi kedvet a pozitív kínai beszerzési menedzser index, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások kedvező fejleményei is erősítették. Ezzel folytatódik az első negyedévben látott rali, amikor is tíz éve nem látott mértékben emelkedtek az árfolyamok.

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.04.01 11:17

A tengerentúli tőzsdék pénteki emelkedése után az ázsiai részvényindexek is feljebb kerültek hétfőn, a hangulatot az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos optimizmus mellett a kínai makroadatok is javították, miután a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek javulást mutattak. A hivatalos, kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex a februári 49,2 pontról 50,5 pontra emelkedett márciusban, míg a kisebb cégekre fókuszáló Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek a februári 49,9 pontról 50,8 pontra emelkedett. A kedvezőbb beszerzési menedzserindexek nyomán átmenetileg enyhültek a növekedési aggodalmak, a pozitív hangulat az európai börzékre is átgyűrűzött, a kontinens tőzsdéi emelkednek, a német tőzsde 1,4 százalékkal került ma feljebb, a hangulatot az sem rontotta el érdemben, hogy a márciusi, német feldolgozóipari beszerzési menedzserindex végleges értéke 44,1 pont lett, alulmúlva a 44,7 pontos előzetes becslést.