Érdekel a passzív jövedelem? Akkor most figyelj a magyar tőzsdére!

Blue chipek

A Magyar Telekom a blue chipek között elsőként, április 9-én tartja majd a közgyűlését, a közzétett javaslatokból kiderült, hogy a társaság a tavalyi üzleti éve után 25 forintos osztalékot fizethet, a közgyűlési előterjesztések szerint az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 15, míg az osztalékfizetés első napja május 24-e lesz. A Magyar Telekom által fizetett 25 forintos osztalékkal számolva 5,3 százalékos osztalékhozamot nyújtanak a telekomcég papírjai.

A Mol április 11-én tartja közgyűlését, a társaság közgyűlése többek között szavaz majd a tavalyi üzleti év után fizetendő osztalékról, a menedzsment a korábbi évek fokozatosan növekvő osztalékfizetési gyakorlatát folytatva azt javasolja, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék értéke 85 forintról hozzávetőlegesen 95 forintra növekedjen, továbbá a társaság részvényenként 47,5 forintos rendkívüli osztalék kifizetésére is javaslatot tett, így a Mol által a tavalyi év után kifizetett teljes osztalék 142,5 forint lehet majd, ami 4,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az OTP április 12-én tartja majd közgyűlését, ahol az egyik legizgalmasabb kérdés a társaság alapszabályának módosításához köthető, miután a közzétett előterjesztésekből kiderült, hogy megteremtenék annak az elméleti lehetőségét az OTP-nél, hogy különváljon a most még Csányi Sándor által betöltött elnöki és vezérigazgatói pozíció, a lehetséges forgatókönyvekről korábban itt írtunk részletesen . A közgyűlés mindemellett szavaz majd az osztalékról is, a társaság a tavalyi üzleti éve után 219 forintos osztalékot fizethet, amelyből 1,7 százalékos osztalékhozam adódik. Az OTP esetében az osztalék kifizetésére június 3-tól kerül majd sor.

A közgyűlési előterjesztések szerint a Richter a tavalyi üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az Esmya értékvesztés elszámolt összegével korrigált, konszolidált adózott eredmény 31,26 százalékban állapította meg, ami részvényenként 100 forintos osztalékot jelent, amiből 1,8 százalékos osztalékhozam adódik. Az osztalékfizetés rendjét a Richter május 24-i közleményében teszi közzé, a közgyűlési előterjesztésekből azonban annyi már tudható, hogy az osztalék kifizetése június 27-én kezdődik meg.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Prémium és Standard kategóriás hazai részvények közgyűlési időpontjait és az osztalékfizetés részleteit.

Prémium kategória

Standard kategória

A magyar tőzsde Prémium kategóriás részvényei közül atartja majd elsőként a közgyűlését, a társaság április 8-i közgyűlésén a részvényesek többek között szavaznak majd az osztalékról is, a Nyomda 79 forintos osztalék kifizetését javasolja, ami 5,8 százalékos osztalékhozamot jelentene. Aa SZIT-ekre vonatkozó szabályok betartása mellett a tavalyi nettó eredményének 90 százalékát fizetheti ki a részvényeseknek, a Graphisoft Park 126 forintos osztalékjavaslata 3,5 százalékos osztalékhozamot jelent.Fontos kivételt jelent a, miután a társaság közgyűlési előterjesztéseiből kiderült, hogy a cég az alaptőkéjének leszállítását tervezi, amelyet ha a közgyűlés elfogad, akkor a társaság 31,96 forintot fizethet ki a részvényesei számára, amiből 6,9 százalékos hozam adódik. Az eddig elérhető információk alapján hagyományos módon osztalékot fizető Prémium kategóriás részvények közül 5,8 százalékos hozamával amellettkínálja a legmagasabb osztalékhozamot, a társaság 247,5 forintos osztalékáról április 18-án dönthet a Duna House közgyűlése.és azáprilis végén tartja majd közgyűléseit, azonban ennél is fontosabb lesz a két társaság április 8-i rendkívüli közgyűlése, ahol a részvényesek a Konzum és az Opus összeolvadásáról dönthetnek majd. A társaság a pénteki piaczárás után tette közzé éves jelentését, a Konzum 2018-ban 6,08 milliárd forintos adózott eredményt realizált, a cég az eredményt azonban teljes egészében eredménytartalékba helyezi, a Konzum a tavalyi üzleti éve után nem fizet osztalékot. A társaság esetleges későbbi osztalékfizetésével kapcsolatban érdemes felidézni, hogy Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a Portfolionak korábban arról beszélt , hogy a társaság akár már a 2019-es üzleti évének eredménye után fizethet osztalékot a részvényeseknek.az előző évek osztaléka alapján magas osztalékhozamú papír, így a cég közgyűlését is érdemes majd figyelni, amelyet azonban a március végével véget érő csúsztatott pénzügyi év miatt jellemzően a június-július időszakban tartanak, és jellemzően az osztalékfizetés is nyárra esik.A Standard kategóriás részvények közül a 2017-es üzleti év után fizetett osztalékot, azés azis, utóbbi két társaság pénteken tette közzé osztalékfizetési javaslatait, az1600, azpedig 1400 forintos osztalékra tett javaslatot a menedzsment. Az(korábbi nevén Plotinus) tavaly fizetett osztalékot, a társaság közgyűlési előterjesztéseiből kiderült, hogy a közgyűlés szavazhat majd az osztalék megállapításáról, bár annak mértékéről egyelőre nem áll rendelkezésre további információ.