Érdemes megvenni az új iPhone-t?

Az első vélemények alapján úgy tűnik, hogy bár a tűzijáték elmaradt, de alapvetően mindenki elégedett az új iPhone-modellekkel. A luxusárhoz luxuskinézet társul még mindig. Az iPhone Xs Max kijelzőjének méretéről megoszlanak a vélemények, van, akinek már kényelmetlenül nagy. A telefon gyorsaságára nincs panasz, az új chip jól működik és ha másért nem, a kameráért érdemes lehet megvenni, ami az iPhone-ok nagy erőssége mindig. Annyival nem jobbak az új modellek, mint az iPhone X, de mivel azt kiveszi a közvetlen kínálatából az Apple, így aki arról lemaradt és váltani szeretne, annak az idei telefonok maradnak. És biztosan lesz, aki megveszi a legdrágábbat is, hiszen az iPhone legnagyobb vonzereje, hogy státuszszimbólum.



A drágább telefonoktól az várható, hogy megemeli átlagos értékesítési árat, ami feltételezve, hogy a drágább telefonokon nagyobb a profit marzs, a profitabilitás javulását eredményezheti. Viszont az iPhone X tavalyi bevezetésénél azt lehetett látni, hogy hiába csúszik felfelé az átlagár, a profitráták stagnálnak.

Tegnap elsőként az új okosóráját mutatta be az Apple. Az Apple Watch Series 4 30 százalékkal nagyobb kijelzőt kapott és új egészségügyi funkciókkal bővült. Azszerint ami a nagyobb kijelzőnél is fontosabb, hogy egy kis tekerőgomb kapott helyet az óra jobb oldalán, ami javítja a felhasználói élményt. Nagyon kényelmesen lehet vele használni például az Apple Music szolgáltatásait, amikor a zenék között görgetünk.szakértője a legolcsóbbat és a legkevésbé izgalmasat tesztelte a három új modell közül, az iPhone Xr-t. A telefon LCD-kijelzőt kapott, hogy legyen a kínálatban egy olcsóbb iPhone is. A készülék kijelzője körüli keret nem túl szép, viszont a kijelzője még mindig a csúcskategória az LCD-kijelzős telefonok között.riportere szerint az iPhone Xs okostelefont kézben tartani olyan volt, mintha a saját iPhone X készülékét fogná, így nem valószínű, hogy lecseréli rá a tavalyi készülékét. Azoknak lehet érdekes, akik tavaly lemaradtak az iPhone X-ről.ítélete szerint az iPhone Xs érzésre a tavalyi iPhone X óvatos frissítése. Pozitívumként említette, hogy az új aranyszín szép, a nagyobb gyorsaság érzékelhető és a hangszórók hangosabbak. Ellene szól, hogy a dizájn pont olyan, mint a tavalyi és az ár még mindig magas. Amikor tavaly piacra dobta az iPhone X-et, a telefonvásárlók megkapták, amire vártak: egy teljesen új iPhone-t. Az iPhone Xs nagyon hasonló a tavalyi modellhez, a legfontosabb fejlesztések az 512GB tárhely, az új A12-es chip, amivel gyorsabb lett a telefon és javított a kamerán is. A kézben tartva még mindig nagyon prémium érzésünk lehet a telefontól, ami el is várható egy ilyen drága készüléktől.A HDR-videók nem klasszisokkal jobbak, mint korábban, de még mindig nagyon meggyőzőek. Az új chipnek köszönhetően a görgetéskor nagyon gyors a telefon, a kamera pillanatok alatt feláll és az alkalmazásokat is gyorsan meg lehet nyitni és be lehet zárni. A játékok pedig lassan olyan minőségűek, mintha egy konzollal játszanál mobilon, a grafika nagyon impresszív. A kamerában két 12MP szenzor van optikai stabilizátorokkal, és a mélységet is lehet egy alkalmazással változtatni. A világos helyiségben nagyon tiszta képek készültek, az lesz az igazán izgalmas, amikor gyengébb fényviszonyok között is lehet majd fotózni.A Techradar szerint az s-szériás iPhone-okban mindig van valami kiábrándító, de van bennük üzleti fantázia. Az Apple mindig tud velük értékesítést generálni anélkül, hogy különösebben nagy változtatást vinne véghez a dizájnban. De új külső nélkül nehéz megmagyarázni a vásárlóknak, hogy miért is kell megvenniük az új telefont.újságírója egy iPhone Xs Max-et nézett meg közelebbről és azt emelte ki, hogy nagyon könnyű a készülék. Az elmúlt években nehezebbek lettek az iPhone-ok, mert az Apple a tartósságra törekedett, ennek fényében meglepő volt az új telefon könnyű súlya.az iPhone Xs Max-szel kapcsolatban elmondta, hogy bár ez az Apple legnagyobb telefonja, egyáltalán nem tűnik óriásinak. Közel akkora a mérete, mint a tavalyi iPhone 8 Plusnak, viszont 5,5 helyett 6,5 colos kijelzőt kapott. A kijelző méretén kívül sok újdonságot nem lehet észrevenni a telefonon, ha van piaca ennek az iPhone-nak, akkor az ebből fakad, az 5,8 colos kijelzőről a 6,5 colos kijelzőre váltás jelentős ugrás.szakértője azt emelte ki, hogy bár az iPhone Xs Max közel akkora, mint az iPhone 8 Plus, érezhetően nehezebb (pontosan 4 grammal). De a rozsdamentes acél és az üveg hátlapnak köszönhetően megmarad a luxus érzete. A legfontosabb mégis a hatalmas kijelző, ami majdnem eléri az előlap szélét. De a kiskezűeknek nem való a készülék, a Gizmodo saját tapasztalatai szerint nem lehet elérni a készülék túloldalát egy kézben fogva. A menü jobbkezesekre van optimalizálva, a balkezesek igencsak szenvedhetnek vele. A legközelebbi versenytársa talán a Samsung Galaxy Note 9. A kijelzőben az iPhone a győztes, az akkumulátor tekintetében viszont a Samsung nyert.

