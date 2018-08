Érdemes résen lenni - Fontos jelzések az OTP, a Mol és a Telekom grafikonján

OTP

Az OTP mindenkori csúcsa közeléből 9500 forint környékére esett május végén, az elmúlt hetek beszűküléséből meg volt az esélye egy következő lefelé körnek, azonban a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően végül felfelé tört ki az árfolyam. Az elmúlt kereskedési napokban ráadásul megerősítést is nyert a korábbi kitörés és az árfolyam megérkezett az ellenállásnak számító 10 600 forintos szint közvetlen közelébe. Ennek leküzdése esetén megnyílna az út a következő ellenállás, a 11 ezer forintos szint elérése előtt. Az elsőkörös ellenállás leküzdésének valószínűségét növeli, hogy az MACD indikátor nemrég vételi jelzést adott. Alulról a 10 100 forintos szint már erős támaszt jelent.

Mol

Tavaly november óta esik a Mol árfolyama, ebben az elmúlt hetekben egy kis szünet következett, és egy méretes beszűkülés rajzolódott ki a Mol grafikonján, amelyből pénteken felfelé tört ki az árfolyam. Korábban megírtuk: a trade egyszerű, amerre kitör az árfolyam a háromszögből, abba az irányba érdemes megjátszani a mozgást. Az emelkedés folytatódásának valószínűségét növeli, hogy az MACD indikátor is vételi pozíció nyitására adott jelzést. Felülről első körben a 2900 forintos szint környéke válhat elérhetővé, míg alulról a 2750 forintos szint jelenthet erős támaszt az esésben.

Richter

A Richter árfolyama napok óta kitartóan emelkedik, ennek köszönhetően kitört abból a csökkenő csatornából is, amelyben május óta tartózkodott. Az erősödés olyan intenzív volt, hogy az árfolyam most pénteken rövid időre az 50 napos mozgóátlag fölé emelkedett. De jó lesz vigyázni, az 5200 forintos erős ellenállási szint rövid időre ugyanis véget vethet az erősödésnek. Alulról az 5000 forintos szint környéke már komoly támaszt nyújthat az esésben.

Magyar Telekom

Borzasztóan fest a Telekom chartja, hónapok óta egyre lejjebb csúszik az árfolyam, az osztalékfizetés után sem tért magához, az osztalékkal hagyott rés is egyre távolabb. De hogy mondjunk egy pozitívumot is: az MACD indikátor "bullish" divergenciát mutat, amely azt jelenti, hogy egyre alacsonyabb mélypontokhoz egyre magasabb MACD-értékek tartoznak, amely fordulatot szokott előre vetíteni. Ráadásul a pénteki kereskedés során megjelent egy nagy alsó kanócos zöld "kalapács" gyertya is, amely gyakran a fennálló trend megváltozását szokta jelezni. Amennyiben az emelkedés kitart és az árfolyam ismét a lélektanilag fontos 400 forintos szint fölé kerül, akkor elérhetővé válhat a 410 forintos ellenállás első körben. Alulról a 385 forintos szint környéke erős támaszként funkcionálhat.