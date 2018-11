Érik az élelmiszerbotrány Magyarországon - Csirketollakat találtak a csomagolt virsliben

Valószínűleg csirkétől származó fehér tollakat találtak egy Szlovákiából importált, vákuumcsomagolt virsliben - erről egy magánszemély írt bejegyzést az egyik közösségi oldalon. Az illető szerint akármelyik virslit vágná fel a csomagból, mindegyik tele van ilyen fehér tollal, ezért a fogyasztóvédelemhez fordult, és a bejelentéshez fotókat is csatolt.A lap beszámolója szerint nemcsak ő, hanem más is értesítette az ügyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih). A hatóság közölte, hogy több forrásból is kaptak ilyen tartalmú bejelentést, így az uniós tagállamok által működtetett AAC (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási Segítségnyújtási és Együttműködési Rendszer) segítségével értesítést küldtek a szlovák hatóságnak, annak érdekében, hogy az előállítónál tegyék meg a szükséges intézkedéseket.A közösségi oldalon tett bejegyzéshez fűzött hozzászólásokból az is kiderült, hogy mások is találtak már élelmiszerben undorító dolgokat.Egyikük rizsében a csatolt fotó tanúsága szerint apró rovarok futkostak.Más arra panaszkodott, hogy egy májasban szőrcsomót talált, megint más pedig olyan fasírtot vásárolt, aminek olyan volt a külső része, mintha papírból készült volna.Korábban megjelent cikkek szerint ennél durvább esetek is előfordultak nemcsak itthon, hanem külföldön is. Évekkel ezelőtt egy osztrák háziasszony spenótot készített a családjának, és egy békára bukkant a fagyasztott zöldségben, de több országban is előfordult, hogy egeret sütöttek kenyérbe. Találtak már rágcsálót szalámiban, szaloncukorban, cukroszacskóban, sörben, mákban és pulykahúsban is - emlékeztetett a lap.