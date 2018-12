Ugrottak az olajárak 2018.12.07 14:22 Hirtelen megugrottak az olajárak pénteken délután, miután a hírek szerint Oroszország az OPEC nyomására mégis hajlandó jelentősebb mértékben részt venni a közös termeléscsökkentési lépésben. tovább a cikkhez...

Erős kezdés után egyre mélyebben a magyar tőzsde 2018.12.07 13:27 Az európai részvényindexek tegnapi esése után a kontinens irányadó részvényindexek felpattantak ma, régiós részvényindexek is emelkednek, a prágai tőzsde 0,3 százalékos erősödése mellett a bécsi börze 0,2 százalékot emelkedett, míg a varsói WIG 0,7 százalékkal került ma feljebb. Bár a magyar tőzsde is erősödéssel indította a napot, a hazai részvényindex lendülete azonban elfogyott délutánra, a BUX a délelőtti emelkedését ledolgozva előző napi záróértéke közelébe süllyedt vissza, majd a tengerentúli piacnyitás felé közeledve a magyar tőzsdén fokozódott az esés, kora délutánra azonban a stagnáló Magyar Telekom kivételével az összes hazai blue chip mínuszban jár. A BUX komponensei közül érdemi emelkedésre csupán a Nyomda, az Émász és a Takarék Jelzálogbank részvényei voltak képesek.

Emelkednek az európai tőzsdék, a BUX lendülete azonban elfogyott 2018.12.07 13:16 A jelentős csütörtöki esésük után felpattantak az irányadó európai részvényindexek, miután a globális növekedési növekedéssel kapcsolatos félelmeket és az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának kiéleződésével kapcsolatos aggodalmakat háttérbe tudták szorítani azok a beszámolók, amelyek szerint a Fed jegybankárjai a tőkepiaci folyamatok és a beérkező gazdasági adatok függvényében akár lassíthat is a kamatemelések ütemén, amit egyértelműen kedvezően fogadtak a piaci szereplők. A pénteki kereskedés második felére ráfordulva az irányadó európai tőzsdék továbbra is erősödnek, és bár a hazai részvényindex is emelkedéssel vágott neki a hét utolsó napjának, kora délutánra azonban elfogyott a magyar tőzsde lendülete és a BUX előző napi záróértéke alá süllyedt vissza.

Jó hírt kapott a Nyomda, emelkedik az árfolyam 2018.12.07 12:59 Az ANY Biztonsági Nyomda tegnap jelentette be, hogy a társaság vezette konzorcium további két évre szóló szerződést írt alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal zárjegyek gyártására, a 2020 év végéig szóló, két éves szerződés becsült értéke 4,2 milliárd forint. A bejelentést kedvezően fogadták a befektetők, a Nyomda árfolyama 2 százalékkal került ma feljebb. Az elmúlt hónapok mozgalmasan teltek a Nyomda háza táján, az osztalékszelvény levágása után az árfolyam tovább esett, a lejtmenet egészen október végéig tartott, az árfolyam a májusi csúcsához képest október végéig több, mint 21 százalékot esett. Október végén azonban felpattanás következett, és a Nyomda a korábbi hónapok esésének egy részét ledolgozta, az árfolyam az október végi mélypontjához képest 12 százalékkal került feljebb. Idén az ANY Biztonsági Nyomda árfolyama 3,3 százalékkal került lejjebb.

Miért ennyire optimisták a Masterplast vezetői? 2018.12.07 12:26 2021-ig szóló eredmény előrejelzést adott tegnapi befektetői sajtótájékoztatóján a Masterplast menedzsmentje, amiben azzal számolnak, hogy a bevételek éves szinten átlagosan 10 százalékkal, új csúcsra emelkednek, az EBITDA és az adózott eredmény pedig közel duplájára nő. Összegyűjtöttük, miért ilyen optimista a cég vezetése, és mit terveznek az osztalékkal.

Rali 2018.12.07 11:06 Év vége felé megint kezd elhatalmasodni az őrület a magyar kisrészvényeknél, gyakorlatilag hír nélkül képesek papírok napi limittel emelkedni. A Kartonpack a tegnapi 20 százalék után ma ismét napi limittel emelkedik, de jó néhány napi tetszhalott állapotából az Őrmester is magához tért, és tegnap közel 20 százalékkal került feljebb az árfolyama, ma pedig a 4iG táltosodott meg, több napi zuhanás után ma már napi limiten, 20 százalék körüli pluszban is ált az árfolyama. A Kartonpackban a forgalom csak néhány tíz/százezer forintos, az Őrmesterben is jellemzően ekkora a forgalom, de tegnap közel 4 millió forint értékben kereskedtek a cég részvényeivel, a 4iG pedig egy más ligában játszik, ma például a második legforgalmasabb részvény a BÉT-en, 11 óráig 320 millió forint forgalom jött össze, amivel már nagyobb a forgalma a 4iG-nek, mint a Molnak vagy a Richternek.

Nagy esés után pattant fel a Richter 2018.12.07 10:37 Nagyot estek az európai tőzsdék csütörtökön, azonban a Fed kamatemelési ütemének esetleges lassulásával kapcsolatos lapértesülések javítani tudtak a hangulaton, az irányadó európai részvényindexek felpattantak ma délelőtt, míg a régiós részvényindexek is felfelé kapaszkodnak. A lengyel WIG és a bécsi börze egyaránt 0,9 százalékkal került feljebb, míg a prágai tőzsde 1 százalékot emelkedett, a hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 1,3 milliárd forintos forgalom mellett 0,6 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek, míg a hazai nagypapírok közül a Richter teljesít a legjobban. A blue chipek közül az elmúlt napok egyik nagy meglepetését a Richter szolgáltatta, miután a gyógyszergyártó részvényei az elmúlt napok folyamán nagyot emelkedtek, az árfolyam erősödését érdemben támogathatták a Richter saját részvényvásárlásai is, a társaság a közelmúltban több, mint 1,5 milliárd forint értékben vásárolt vissza saját részvényeket. A részvény jelentős emelkedése után az árfolyam a hét elején a rövid távú túlvettség jeleit mutatta, majd az európai részvénypiacokon uralkodó erősen negatív hangulattal párhuzamosan a Richter is nagyot esett, az árfolyam a 38,2 százalékos Fibonacci-szint alá is beszúrt tegnap, a pénteki kereskedés első felében azonban felpattanás következett. Amennyiben a Richternek sikerül megkapaszkodnia az 5582 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci-szint felett, a papír számára a következő megállót az 50 százalékos Fibonacci-kiterjesztés jelentheti, amelynek közelében májusban már egyszer elakadt az árfolyam emelkedése.

Felfelé kapaszkodik a DAX, de a Fresenius árfolyama nagyot esett 2018.12.07 09:56 A globális növekedési aggodalmak mellett az USA és Kína kereskedelmi háborús konfliktusának kiéleződése aggasztotta a piaci szereplőket csütörtökön, az európai tőzsdék tegnapi esése után a tengerentúli tőzsdék is lejjebb kerültek. A kereskedés második felében azonban fordulat következett, miután a Wall Street Journal szerint a Fed jegybankárjai a tőkepiaci folyamatok és a beérkező gazdasági adatok függvényében akár lassíthat is a kamatemelések ütemén, amit kedvezően fogadtak a piaci szereplők. Az európai tőzsdék is emelkedéssel vágtak neki a hét utolsó napjának, a csütörtökön új éves mélypontjára eső DAX index is erősödik a pénteki piacnyitás után, a DAX komponensei közül azonban hatalmasat esett a Fresenius árfolyama, miután a társaság csütörtökön visszavágta a középtávú bevétel és profit várakozásait, amit a német egészségügyi vállalatcsoport a társaság dialízis-részlegének alacsonyabb profit várakozásaival indokolt. A Fresenius árfolyama közel 10 százalékot zuhant, míg a részvény árfolyama idén 34 százalékkal került lejjebb.

Olyan dolog történt az Egyesült Államokkal, ami legutóbb 70 éve 2018.12.07 09:41 Mérföldkövet ért el az Egyesült Államok olajipara az előző héten, ugyanis hosszú évtizedek után ismét több olajat és olajterméket exportált, mint amennyit importált.

Újabb rossz hír nyomta mélypontra a Bitcoint 2018.12.07 09:20 A Bitcoin árfolyama tavaly szeptember óta nem látot szintre esett, már 83 százallkkal áll lejjebb, mint a tavaly decemberben.

Jelentős esés után óvatos felpattanással indult a nap Európában 2018.12.07 09:19 Nagy eséssel indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúlon, miután a befektetők a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása után az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának kiéleződése miatt aggódtak, napon belül 785 pontos mínuszban is járt a Dow, a kereskedés második felében azonban fordulat következett, visszahúzták az indexeket, miután a Wall Street Journal értesülései szerint a Fed óvatosabb lehet a további kamatemelésekkel, a hírt pedig kedvezően fogadták a piaci szereplők. A tengerentúli tőzsdék végül mérsékelt mínuszban zárták a napot, míg a Nasdaq mérsékelt erősödéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést, Ázsiában is óvatos emelkedés jegyében telt a hét utolsó napja, míg a kínai tőzsdék előző napi záróértékeik közelében stagnáltak a pénteki kereskedés második felében. Az európai tőzsdék hatalmas csütörtöki esésük után mérsékelt erősödéssel vágnak neki a hét utolsó napjának, a CAC40 0,8 százalékos emelkedése mellett a milánói börze 0,9 százalékkal került feljebb, míg a DAX 63 pontos plusz mellett 0,6 százalékot emelkedett.

Nagy esés után kapaszkodik felfelé a magyar tőzsde 2018.12.07 09:06 A jelentős csütörtöki esését követően felfelé kapaszkodik a magyar tőzsde, a pénteki piacnyitás után, a BUX 185 pontos plusz mellett 0,5 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A Mol 0,2 százalékos emelkedése mellett a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, az OTP mindemellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Richter felpattant a pénteki piacnyitás után, a gyógyszergyártó részvényei 1,1 százalékkal kerültek feljebb.

Zuhanás után feltámadás - Hatalmas amerikai fordulat után emelkedhet Európa 2018.12.07 08:29 Mi történik a tőzsdéken? !--> A befektetők már hónapok óta a kereskedelmi háború elmélyülése miatt aggódnak, ehhez most új adalék volt a kínai Huawei Technologies pénzügyi igazgatójának letartóztatása, ami miatt a piaci szereplők attól tartottak, hogy elmérgesedik az amerikai-kínai viszony. Az Amerika kontra Kína kereskedelmi háborús félelmek és a globális gazdasági lassulás miatti aggodalmak mélybe taszították az amerikai tőzsdéket is, 3 százalék körüli esést is mutattak csütörtökön a vezető részvényindexek. Zárásra azonban jelentősen javult a hangulat a tengerentúlon, a látványos napon belüli fordulat hátterében döntően az állhatott, hogy a Wall Street Journal beszámolója szerint a Fed akár lassabb ütemben emelheti az irányadó kamatrátáját, mint ahogyan azt korábban előrevetítette. A Dow Jones végül 0,3, az S&P 500 értéke pedig 0,1 százalékos eséssel fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.



Mindez természetesen jótékonyan hatott az ázsiai piacok teljesítményére is: a Nikkei 225 értéke 0,8 százalékot, a Kospi értéke 0,5 százalékot, míg a Hang Seng értéke közel 0,1 százalékot emelkedett péntek reggel. A Nasdaq piacán látott jelentős napon belüli fordulat lendületet adott az ázsiai technológia cégeknek is, a Samsung árfolyama 1,1 százalékot, a Tencent árfolyama 2,5 százalékot, míg a Largan Precision árfolyama közel 3 százalékot erősödött.



Csütörtökön a vezető nyugat-európai részvényindexek rég látott szintekre zuhantak, a német DAX és a brit FTSE 100 például 2016 decemberében állt utoljára olyan szinten, mint csütörtökön, a francia CAC 40 pedig tavaly áprilisi szintre zuhant. Pénteken viszont már Európában is megnyugvás jelei láthatóak, az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek kivétel nélkül erősödést vetítenek előre.A határidős DAX index 101 ponttal került feljebb péntek reggel, 0,9 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



A Brent és a WTI árfolyama is esett csütörtökön, amelyben a globális gazdasági lassulás mellett az is szerepet játszott, hogy csütörtökön megkezdődött Bécsben a legnagyobb olajkitermelők részvételével az a két napos ülés, amelyen megállapodás születhet a kitermelés további korlátozásáról. Tegnap ugyanakkor olyan hírek érkeztek, hogy a vártnál kisebb lenne a kitermelés csökkentésének mértéke. Pénteken sem láthatunk érdemi javulást, a Brent és a WTI árfolyama egyaránt 1,4 százalékot csökkent, így előbbi közel 59,5 dollárba, míg utóbbi kicsivel több, mint 51 dollárba kerül hordónként.



A kimondottan rossz részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is nagyot esett, a BUX 923 pontos mínusz mellett 2,3 százalékos eséssel zárta a napot, míg a blue chipek is nagyot estek. A Mol 0,9 százalékos esés után 3116 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 1,7 százalékos esés után 444.5 forinton zárt. A szerdán történelmi csúcson záró OTP lefordul, a bankpapír 3,1 százalékos esést követően 11 480 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, míg a blue chipek közül a Richter teljesített a leggyengébben, a gyógyszergyártó 3,5 százalékos esés után 5540 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától. Az előjelek alapján viszont arra számíthatunk, hogy a magyar részvénypiacon is emelkedéssel indul a pénteki kereskedés.



A forint halovány erősödéssel indította a pénteket az euróval szemben, egy euróért közel 323 forintot kell fizetni, míg az amerikai fizetőeszközzel szemben kicsit gyengült a hazai fizetőeszköz, így egy dollár 284,2 forintba kerül.

!--> Mire figyelnek a befektetők? !--> Pénteken teszik közzé a magyar államháztartási egyenleget, valamint megjelenik az előzetes külkereskedelmi adat



Fontos lesz az eurózóna harmadik negyedéves részletes GDP adata



És az amerikai átfogó munkapiaci jelentés, valamint a Michigani hangulatindex alakulása

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? Hatalmas eséssel zárták hét negyedik napját az irányadó európai részvényindexek, a kontinens börzéinek idei teljesítménye is negatív, a DAX idén 16,3 százalékkal került lejjebb, míg a milánói tőzsde idén 14,7 százalékkal került idén lejjebb.