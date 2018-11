Erős volt az idei kempingszezon a Balatonnál

A turisztikai rekordokat író, kiemelkedő eredménye¬ket hozó 2017-hez képest is nagy jelentőségű, hogy a Balatontouristhoz tartozó társaságok az idén 1,6 százalékkal tovább növelték vendégeik számát, és azt többszörösen meghaladóan a szállásdíjbevételüket

A növekedés többek között a belföldi vendégforgalom átlag fölötti, 6,8 százalékos bővülésének köszönhető: az áprilistól szeptemberig tartó szezonban tíz vendégből már hat magyar volt. Ez a jövőre nézve is biztató tendencia

- tájékoztatta a Világgazdaságot Nagy Gábor.A társaság ügyvezetője rámutatott arra is, hogy a Balatontourist sikeres szezont zárt, idei szállásdíjbevétele várhatóan meghaladja az 1,4 milliárd forintot, a teljes bevétele pedig az 1,7 milliárdot.- hangsúlyozta az ügyvezető.Érdemes azt is kiemelni, hogy a vendégéjszakák esetében a mérleg továbbra is a külföldiek javára billen. A más országokból érkezők átlagosan kétszer annyi időt - 5,4 napot - töltöttek el a Balatonnál, mint a magyarok.A lap megjegyzi, a németek őrzik vezető helyüket, a külföldi vendégéjszakák több mint harmada után ők fizettek. Mögöttük a hollandok és a dánok következnek. Térségünkből főként csehek és lengyelek érkeztek, a lengyel vendégéjszakák száma az átlag felett, 3,9 százalékkal emelkedett.A forgalom és a bevétel növelése nem sikerült volna az intenzív fejlesztések és a kényelmi szolgáltatások bevezetése nélkül, miközben máris érzékelhető annak az eredménye, hogy a Balatontourist a hazai szakkiállítások és vásárok mellett főbb küldőpiacain, így Németországban, Hollandiában, Dániában, Lengyelországban, Csehországban és Ausztriában is célzottan reklámozza szolgáltatásait. Az idén bevezette az online foglalás lehetőségét, és kedvezményekkel honorálja a többéjszakás ott-tartózkodást. A társaság idén csaknem százmillió forintot költött fejlesztésekre: felújíttatta és bővíttette a vízi csúszdát Balatonfüred leglátogatottabb tóparti kempingjében, ugyanott új wakeboardpályát építtetett.