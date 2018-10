Eséssel debütál az Aston Martin a tőzsdén

a londoni tőzsdén, miután reggel megkezdődött a kereskedés a luxusautógyártó részvényeivel. 19 fonton történt meg az elődleges részvénykibocsátás, a nyitást követően először emelkedett az árfolyam, 19,14 fontra, most 18,16 fonton állnak a részvények.A kibocsátási az ársávot előzetesen a 17,5-22,5 fontos tartományban határozta meg a vállalat, ennek a közepén valósult meg végül a kibocsátás, amivel 4,33 milliárd font lett a piaci kapitalizáció. Ez 23,5-szörös EV/EBITDA-rátának felel meg, ami valamivel drágább, mint a legközelebbi tőzsdei versenytárs, a Ferrari értékeltsége. Az olasz autógyártó 22,2-szeres értéken forog jelenleg.Az Aston Martin számára a tőzsdére lépés időpontja aligha véletlen, miután 2010 után a tavalyi volt az első nyereséges éve a vállalatnak, az Aston Martin augusztus végén közzétett első féléves, pozitív gyorsjelentése mellett a társaság menedzsmentje is kedvezően ítélte meg az Aston Martin jövőjét. A vállalat várakozásai szerint idén 6200 és 6400 luxusautót értékesíthetnek, míg 2020-ban ez értékesített autók száma a tízezer darabot is megközelítheti majd. Mindemellett a cég növekedésében fontos szerepet játszhatnak majd az új modellek kifejlesztésére és a kapacitásbővítésre fordított jelentős beruházások is.