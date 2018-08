Az első dolog, amit megnézünk egy friss OTP-gyorsjelentésben, hogy mekkora profitot ért el a bank, és az magasabb lett-e, mint amire az elemzők számítottak. Most különösen érdekes volt ez az adat, mert előzetesen arra lehetett számítani, hogy az OTP rekordprofitot ért el. A rekord meg is lett, nem is kicsit, a közel 90 milliárd forintos adózott eredmény sokkal magasabb, mint amire az elemzők számítottak, és jóval magasabb, mint a Garancia eladásával megtolt 2008 harmadik negyedéven kívül bármikor, a 91 milliárd forintos korrigált eredmény pedig új rekord. Csak hogy perspektívába helyezzük, 3 hónap alatt több profitot ért el az OTP, mint 2011-ben, 2013-ban vagy 2015-ben egy egész év alatt. Pénzgyár lett az OTP, írtuk ezt már korábban is, de nem lehet elégszer leírni.

