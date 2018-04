Eséssel indul az új negyedév a tőzsdéken

A magyar tőzsde a csütörtöki kereskedést emelkedéssel zárta, majd a hosszú hétvége után az amerikai börzéken hétfőn jelentős hangulatromlás mellett indult újra a kereskedés, miután a technológiai szektorból érkező negatív hírek mellett a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak is rányomták bélyegüket a részvénypiacok hangulatára. Az ünnep után kedden újranyitó magyar tőzsde is eséssel kezdte a keddi kereskedést, a BUX a reggeli mínuszok után immár óvatos, 15 pontos emelkedést mutat. A blue chipek közül az OTP stagnál, a Mol 0,2 százalékos pluszban jár, a Richter mindemellett 0,1 százalékos mínuszban jár, a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékos esést mutat.

Borús a hangulat az európai börzéken 2018.04.03 09:05

Hétfőn rossz volt a hangulat a tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők az amerikai és kínai kereskedelmi háború kiszélesedése miatt aggódtak, mindemellett a technológiai szektor gyengélkedése is aggasztotta a befektetőket. Kedden Ázsiában is rossz volt a hangulat, eséssel indítják a napot az európai indexek is, a CAC40 0,5, a DAX index pedig 0,8 százalékos mínuszban indítja a hét második napját.