Eséssel indulhat a szeptember az európai tőzsdéken

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

Emelkedéssel indult a hét utolsó napja az amerikai részvénypiacokon, miután úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok és Kína békülékenyebb hangnemet ütne meg egymással szemben a két ország kereskedelmi konfliktusában. A hangulatot azonban egy makroadat is beárnyékolta, miután kiderült, hogy jelentősen romlott a fogyasztók hangulata az Egyesült Államokban. A tengerentúli tőzsdék végül felemásan zárták a pénteki kereskedést, A Dow végül 41 pontos emelkedés mellett 0,2 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,1 százalékos eséssel fejezte be a hét utolsó napját.Emelkedéssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX 530 pontos plusz mellett 1,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek vegyesen zárták a pénteki kereskedést. A Magyar Telekom 0,2 százalékos esést követően 423 forinton zárt, míg az OTP 0,5 százalékkal került feljebb, a bankpapír 12 010 forinton fejezte be a pénteki napot. A Mol mindemellett 2,3 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 2,3 százalékos erősödéssel zártak, míg a Richter 2,2 százalékos emelkedés után 5 025 forinton búcsúzott a hét utolsó napjától.Pénteken 1,8 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama, miután a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium bejelentette: nem kell majd 10 százalékos adót fizetni a vállalat eladott elektromos autói után . Kína jelenleg 10 százalékos adót vet ki minden eladott járműre, éppen ezért a döntésnek köszönhetően egy Tesla megvásárlásának költsége durván 99 ezer jüannal (közel 4,2 millió forinttal) csökkenhet majd.A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vita újabb fordulóponthoz ért: a két ország szeptember 1-től kölcsönösen újabb pótvámokat vetett ki számos termékre . Az intézkedések ellenére egyelőre egyik fél sem vonta vissza azt a korábbi egyezséget, hogy még szeptemberben folytatják a tárgyalásokat kereskedelmi vitáik rendezése érdekében.Ázsiában felemásan teljesítenek az irányadó részvényindexek, miután Kína és az Egyesült Államok szeptember 1-től kölcsönösen újabb pótvámokat vetett ki számos termékre. A befektetők mindemellett a hétvégén beérkezett kínai makroadatot emésztették, miután a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke a júliusi 49,7 pontról 49,5 pontra süllyedt augusztusban. A Nikkei 0,4 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,6 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji részvényindex 1,2 százalékot erősödött. Ázsia más részein sem volt egyértelmű az irány hétfőn, a dél-koreai Kospi 0,2 százalékos emelkedése mellett a szingapúri tőzsde 0,7 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt esést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 17 pontos mínusza 0,1 százalékos esést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.A befektetők az USA és Kína kereskedelmi háborújával kapcsolatos hírekre fókuszálnak majd, miután az USA és Kína szeptember 1-től kölcsönösen újabb pótvámokat vetett ki számos termékre. Az intézkedések ellenére egyelőre egyik fél sem vonta vissza azt a korábbi egyezséget, hogy még szeptemberben folytatják a tárgyalásokat kereskedelmi vitáik rendezése érdekében. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy az amerikai tőzsdék hétfőn zárva tartanak majd.Hétfőn a hazai, augusztusi feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet teszik közzé. Németországból, Franciaországból és az eurozónából az augusztusi, feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek végleges értékeit teszik majd közzé.

Hétfőn tette közzé gyorsjelentését az Alteo.