Vegyesen teljesítenek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek papírjai, az Appeninnt ma délelőtt felfüggesztették, majd ezt követően a társaság bejelentette , hogy a BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninnben, a tranzakció zárását követően a tőzsdei társaság irányítása a 33,2 százalékos tulajdonhányaddal rendelkező Konzum-csoportnál marad. A bejelentést követően az Appeninn részvényei esni kezdtek, bár a délután második felében mérséklődtek a mínuszok, az Appeninn 0,8 százalékkal került lejjebb. A Konzum azonban emelkedik ma, a társaság részvényei 1,7 százalékkal kerültek feljebb, emelkedik továbbá az Opus és a CIG Pannónia is, míg előbbi 2,8, utóbbi pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

A francia CAC40 0,1 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 0,6, a madridi börze pedig 0,1 százalékkal került lejjebb. A német tőzsde 5 ponttal süllyedt előző napi záróértéke alá, míg a DAX index komponensei közül továbbra is a Continental részvényei teljesítenek a leggyengébben. A német autóipari beszállítói 13 százalékos zuhanást produkáltak tegnap, miután a társaság menedzsmentje visszavágta az idei árbevételére és a tisztított üzemi marzsra vonatkozó előrejelzéseit, amelyet a cégvezetés részben a gumiabroncsok iránti mutatkozó gyengébb kereslettel, továbbá az autóipari üzletág megugró költségeivel indokolt. A vállalat szerdai profit warningja után ma is az eladók diktálják az ütemet, a Continental részvényei 2,4 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a kontinens részvényindexei előző napi záróértékeik közelében járnak, a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusára fókuszáltak, miután az Egyesült Államok életbe léptette a 16 milliárd dollárnyi kínai terméket sújtó 25 százalékos büntetővámjait, amelyre válaszul a kínai fél is hasonló mértékű ellenintézkedésekről döntött.

Az Appeninn csütörtökön bejelentette, hogy a BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninnben. A bejelentést a Concorde mai elemzésében értékelte, a Concorde elemzője szerint a tranzakció összességében sem a társaság fundamentumait, sem a Concorde Appeninnel kapcsolatos véleményét nem módosítja, azonban az elemzés azt is kiemeli, hogy a társaság menedzsmentjében bekövetkezett változások akár fel is gyorsíthatják a vállalat stratégiájának végrehajtását. A Concorde ajánlása továbbra is felhalmozás, 743 forintos célárfolyam mellett, ami több mint 20 százalékos felértékelődési potenciált jelent az Appeninn szerdai záróárához képest.

