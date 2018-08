A magyar tőzsdén is az eladók diktálták az ütemet ma, bár a hazai részvényindex felfelé kapaszkodott a nap második felében, a zárásra ismét lefordult a BUX, amely végül 109 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került ma lejjebb. A hazai blue chipek felemásan teljesítettek ma, a Magyar Telekom 2,4 százalékkal került lejjebb, miután az elmúlt napok emelkedése után profitot realizáltak a piaci szereplők. A Mol 1 százalékkal került ma lejjebb, a Richter azonban emelkedett, a gyógyszergyártó papírjai 0,6 százalékkal kerültek feljebb. 0,4 százalékos emelkedéssel zárta a napot az OTP, a társaság holnap hajnalban beérkező második negyedéves gyorsjelentése előtt .

Az európai börzék közül egyedül a DAX volt képes minimális emelkedésre, a CAC40 mindemellett 0,1, a brit FTSE100 0,5, míg a milánói tőzsde 0,6 százalékkal került lejjebb. Bár a napi mélypontjáról a nap második felében felfelé mozdult el, a magyar tőzsdén továbbra is az eladók diktálják az ütemet, a BUX index 148 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a hazai blue chipek vegyesen teljesítenek. Az OTP 0,1 százalékkal került feljebb a társaság holnapi gyorsjelentése előtt , míg a Richter részvényei közel 1 százalékkal kerültek feljebb. A Mol mindemellett 1,6 százalékkal került lejjebb, míg az elmúlt napok emelkedése után a Magyar Telekomban profitrealizálását hozott a nap, a társaság által tegnap publikált második negyedéves gyorsjelentése után .

Borús a hangulat az európai börzéken, a befektetőket az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa aggasztotta, azonban a hangulatra a geopolitikai feszültségek is árnyékot vetettek csütörtökön, miután az USA a Szkripal-ügy miatt szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben , a bejelentett szankciók után az orosz tőzsde közel 2 százalékkal került lejjebb, míg a rubel jelentős gyengülést produkált a dollárral szemben. A Törökországgal kapcsolatos feszültség sem kedvezett a hangulatnak, miután a török líra csütörtökön új történelmi mélypontra gyengült a dollárral szemben.

Nagyot estek a Waberer's részvényei csütörtökön, a társaság papírjai 7,4 százalékos zuhanás után egészen 2870 forintig estek, ami újabb történelmi mélypontot jelent. A Waberer's a keddi piaczárás után tette közzé második negyedéves beszámolóját , bár a cégcsoport árbevétele a Link akvizíciójának és a korábban végrehajtott áremeléseknek köszönhetően növekedett, azonban a megugró költségek és az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság következtében a vállalat profitabilitása jelentősen visszaesett. A piaci szereplők rosszul fogadták a társaság gyorsjelentését, a cég papírjai szerdán új mélypontra estek, majd a lejtmenet ma is folytatódik, a Waberer's részvényei 7,4 százalékkal kerültek lejjebb. A részvény idei teljesítménye is erősen negatív, a társaság papírjai idén 40 százalékkal kerültek lejjebb.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tegnap szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben, miután az USA szerint az orosz kormány idegméreggel támadta meg az Egyesült Államok korábbi ügynökét és annak lányát Nagy-Britanniában, az USA ezért augusztus 22-től szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben. A szankciók első lépése az USA z amerikai vállalatok Oroszországba nemzetbiztonsági szempontból érzékenynek számító termékeket exportáljanak, ezt követően lépnének életbe további szankciók is, amelynek keretében az USA kilátásba helyezte az Aeroflot USA-ba való repülési jogának felfüggesztését is. A meglebegtetett szankciók hatására az orosz légitársaság részvényei 7 százalékot zuhantak csütörtökön, majd az Aeroflot papírjait kissé visszahúzták, a cég részvényei 2,2 százalékkal kerültek ma lejjebb.