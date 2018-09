Jó hangulatban telt ma a kereskedés, az európai tőzsdék emelkednek, a régiós részvényindexek is felfelé kapaszkodtak ma, a kedvező hangulat ellenére sem tudott azonban emelkedni a hazai részvényindex, a BUX végül 252 pontos esés után 0,7 százalékkal került lejjebb, az index 36 134 ponton zárt. A blue chipek a stagnáló Magyar Telekom kivételével estek, az OTP 0,1 százalékos esést követően 9980 forinton zárt, a Richter 1 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok közül a Mol teljesített a leggyengébben, az olajvállalat papírjai 1,4 százalékos esés után 2890 forinton fejezték be a csütörtöki kereskedést.

Napon belül 93 százalékos emelkedést produkáltak tegnap a Tilray részvényei, az orvosi marihuánát előállító kanadai székhelyű cég papírjait utána tépték meg a befektetők, miután bejelentették, hogy a társaság klinikai kutatásokhoz használt marihuána importálására kapott engedélyt az Egyesült Államokba. A Tilray árfolyama egészen 300 dollárig szárnyalt szerdán, míg a cég részvényeit a nap folyamán ötször is felfüggesztették. A zárásra végül visszahúzták a papírt, így az árfolyam 40 százalékot emelkedéssel zárta a hét harmadik napját. A csütörtöki piacnyitás után a Tilray árfolyama 9 százalékkal került feljebb.

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő aggodalmak átmeneti háttérbeszorulásával a kontinens börzéi felfelé kapaszkodnak, a régiós részvényindexek is emelkednek, a bécsi börze 0,6, a lengyel WIG 0,3, míg a prágai tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, a magyar tőzsde továbbra sem talált magára, bár a legrosszabbul Európában ma a görög részvényindex teljesített.

Felfelé kapaszkodik a DAX, emelkedik a Continental 2018.09.20 12:45

Bár a hét elején Kína és az Egyesült Államok is importvámok kivetését jelentette be, a kereskedelmi háborús aggodalmak nem fokozódtak tovább, a hangulatot a kínai miniszterelnök is javítani tudták, miután Li Keqiang szerint Kína nem tervezi a jüan leértékelését az export támogatása érdekében, a miniszterelnök szerint Kína a kereskedelmi más kereskedelmi partnerei esetében viszont hamarosan az import vámok csökkentéséről határozhat.

A kereskedelmi háborús félelmek mérséklődésével párhuzamosan az irányadó európai részvényindexek továbbra is emelkednek, a CAC40 és a milánói tőzsde 0,7, a spanyol IBEX pedig 1 százalékkal került feljebb, a DAX index 51 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A DAX index komponensei közül a Continental részvényei teljesítenek a legjobban, miután a Kepler Cheuvreux elemzője megerősítette a részvényre vonatkozó vételi ajánlását, 200 eurós célárfolyam mellett, ami 26,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.