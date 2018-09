A hétfői kereskedés első felében oldalazott a magyar tőzsde, a zárás felé közeledve azonban lefordult a hazai részvényindex, a BUX végül 4,9 milliárd forintos forgalom és 262 pontos mínusz mellett 0,7 százalékos eséssel fejezte be a hét első napját. A blue chipek a Magyar Telekom kivételével estek, a telekomcég árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb. A Mol 0,3 százalékkal került ma lejjebb, míg az OTP 1,2 százalékos esés után 10 240 forinton zárta a hétfői kereskedést. A Richter részvényei bár pénteken sikeresen áttörték az 5500 forintos ellenállást, a lendület azonban elfogyott és a gyógyszergyártó részvényei 1,4 százalékos esés után 5455 forinton fejezték be a hét első napját.

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken 2018.09.03 16:48

Továbbra is felemásan teljesítenek az európai tőzsdék, a hangulatra pedig továbbra is a kereskedelmi háborús félelmek aggodalmak vetettek árnyékot, s míg az amerikai börzéken a munka ünnepe miatt nem volt kereskedés, mindeközben a francia CAC40 stagnál, a milánói börze 0,1 százalékkal került feljebb, a spanyol IBEX 0,4 százalékkal került lejjebb. A DAX 40 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, az index komponensei közül a német autógyártók részvényei teljesítenek a leggyengébben, miután Donald Trump a múlt héten elutasította az uniós javaslatot, ami az autókra vonatkozó importvámok nullára csökkentését irányozta volna elő, amennyiben kölcsönös módon az USA is csökkenti az autók importvámjait. A Volkswagen 2,5, a Daimler 1,4 a BMW árfolyama pedig 0,8 százalékkal került ma lejjebb.