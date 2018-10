Eséssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde 2018.10.08 17:20 A nap nagy részében oldalazott a magyar tőzsde, azonban a hétfői piaczárás felé közeledve lefordult a BUX és a hazai részvényindex végül 9,8 milliárd forintos forgalom és 177 pontos mínusz mellett 0,5 százalékkal került lejjebb. Az OTP óvatos emelkedése egészen a zárásig kitartott, a bankpapír árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, az OTP végül 10 150 forinton zárta a hétfői kereskedést. A Magyar Telekom 1,1 százalékos esés után 395 forinton búcsúzott a hétfői kereskedéstől, a Richter mindemellett 1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb, az olajcég végül 2980 forinton zárt be.

Az olasz aggodalmak temették maguk alá a görög tőzsdét 2018.10.08 16:32 Az amerikai államkötvény hozamok emelkedése mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa együttesen vetett árnyékot a részvénypiacokra, Európa-szerte szintén borús hangulatban indult a hétfői kereskedés, miután a piaci szereplőket ismét a 2019-es olasz költségvetéssel összefüggő politikai csatározások aggasztották, különösen nagyot esett a görög tőzsde, a görög bankok pedig rendkívül gyengén teljesítettek ma, miután a piaci szereplők egy része az olasz krízis lehetséges tovább terjedésétől és emiatt a görög bankok esetében szükséges tőkeemelés lehetősége miatt aggódtak. A görög tőzsde 2,3 százalékkal került lejjebb, a DAX index mindemellett 0,9, míg a CAC40 1 százalékkal került lejjebb.

Alaposan megrángatták a Mészáros-részvényeket 2018.10.08 15:52 Bár a BUX index továbbra is oldalazik csupán, a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényeit alaposan megrángatták ma, a 4iG részvényei átlag feletti forgalom és 19 százalékos szárnyalás mellett egészen 750 forintig emelkedtek ma, a hétfői piaczárás felé közeledve azonban a lendület alábbhagyott és a 4iG árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb. A Konzumnak is mozgalmas napja van hétfőn, a 1,2 milliárd forintos forgalmával a Konzum a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, megelőzve az OTP-t, a Molt és a negyedik helyre felkapaszkodó 4iG-t is. A Konzum árfolyama 14 százalékos emelkedést után egészen 3280 forintig szárnyalt ma, a hétfői kereskedés második felére azonban visszaadott egy keveset az árfolyam a korábbi erősödéséből és a Konzum árfolyama 9,4 százalékot emelkedett ma.

Emelkedik a Konzum, a BUX azonban továbbra sem talál magára 2018.10.08 15:08 Továbbra sem talál magára a magyar tőzsde, a BUX index 6,1 milliárd forintos forgalom és 10 pontos plusz mellett nem volt képes pénteki záróértéke közeléből elrugaszkodni, a blue chipek közül a Mol 0,2, a Magyar Telekom 0,8, míg a Richter árfolyama 1 százalékkal került lejjebb. Az OTP ugyanakkor továbbra is emelkedik, a bankpapír árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb. Bár a magyar tőzsdén közel 1,1 milliárd forintos forgalmával a Konzum a legforgalmasabb részvény, megelőzve az OTP-t és a Molt is, az árfolyam közel 15 százalékos pluszban is járt ma, azonban a hétfői kereskedés végéhez közeledve a Konzum lendülete is alábbhagyott és az árfolyam 3,1 százalékos emelkedést mutat.

Trumpék beszélhették le az olajárat 2018.10.08 14:07 Esik az olaj ára hétfőn délután, miután az Egyesült Államok kormánya pénteken megerősítette, fontolgatja, hogy bizonyos országok mentességet kapjanak az iráni szankciók hatálya alól. tovább a cikkhez...

Nagyot emelkedett a Konzum árfolyama 2018.10.08 12:42 Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken, a hétfői kereskedés második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is esnek, a prágai tőzsde 0,7, a bécsi börze 1,1, míg a lengyel WIG 1,2 százalékkal került lejjebb. A hazai részvényindex 4 milliárd forintos forgalom mellett 12 ponttal került feljebb, míg a blue chipek közül továbbra is csak az OTP képes emelkedni, a bankpapír árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb. A Mol mindemellett 0,2, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, a telekomcég árfolyama ezzel ismét távolodni kezdett a 400 forintos szinttől. Bár a blue chipek az OTP kivételével lefelé csorognak, a 4iG részvényei továbbra is szárnyalnak, míg a Konzum papírjai is nagyot emelkedtek a hétfői kereskedés első felében, a társaság papírjai 10,5 százalékkal kerültek ma feljebb, a Konzum egészen 3170 forintig emelkedett. A Konzum emelkedését a társaság növekedési tervei mellett a közelgő részvény felaprózással kapcsolatos várakozások is segíthetik, mivel a részvényfelaprózás általában a likviditás javulását és a forgalom bővülését vonhatja maga után.

Kitart a lendület, tovább emelkedik a 4iG 2018.10.08 12:05 Míg az európai tőzsdék esnek hétfőn, és a hazai részvényindex is egyelőre csupán mérsékelt emelkedésre képes a hét első napján, a 4iG azonban folytatja szárnyalását, az árfolyam 17,5 százalékkal került ma feljebb, az árfolyam egészen 740 forinton emelkedett. A 4iG emelkedését több tényező együttesen fűthette, az emelkedést mögött részben a Konzum-csoport további terjeszkedésével kapcsolatos várakozások is szerepet játszhattak, miután a Konzum vezérigazgató-helyettese a Portfolionak adott nyilatkozatában korábban arról beszélt, hogy a társaságnak komoly tervei vannak a távközlésben, és ebben a piaci szereplők várakozásai szerint szerepe már a 4iG is szerepet kaphat majd. Az emelkedést érdemben támogathatta a 4iG részvényeinek múlt héten végrehajtott felaprózása is, a piaci szereplők számára vonzóbbá válhattak a cég papírjai, mivel a részvényfelaprózás általában a forgalom bővülését, és a likviditás javulását vonhatja maga után. Mindemellett a múlt héten azt is bejelentették, hogy a 4iG részvényese a Konzum PE Magántőkealap október 1-én és 2-án tőzsdei ügylet keretében 177 532 darab, egyenként ezerforintos névértékű 4iG törzsrészvényt vásárolt. Az ügylet következtében a Konzum PE Magántőkealapnak a társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,18 százalékról 44,62 százalékra nőtt. A 4iG árfolyama 17,4 százalékkal került ma feljebb, az árfolyam egészen 740 forintig emelkedett, míg 547 millió forintos forgalmával a 4iG a negyedik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén az OTP, a Mol és a Konzum után. A 4iG árfolyama csak októberben 92 százalékkal került feljebb, míg az árfolyam idén 260 százalékos emelkedést produkált.

Nem csitulnak az olasz költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak, esik az olasz tőzsde 2018.10.08 11:35 Az amerikai állampapír hozamok emelkedése, továbbá az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa együttesen vetett árnyékot a részvénypiacokra, Európa-szerte szintén borús hangulatban indult a hétfői kereskedés, miután a piaci szereplőket ismét a 2019-es olasz költségvetéssel összefüggő politikai csatározások aggasztották, miután az Európai Bizottság két biztosa levelet küldött az olasz pénzügyminiszternek, amelyben élesen kritizálták a 2019-es olasz költségvetési hiánycélt. Az olasz költségvetési hiánycéllal kapcsolatos bizonytalanság és az ezzel összefüggő, elhúzódó uniós-olasz vita lehetősége pedig az olasz eszközökre is rányomta bélyegét, a tízéves olasz állampapír hozam 2014 óta először emelkedett 3,5 százalék fölé, míg az olasz tőzsde nagyot esett, a milánói részvényindex 2,3 százalékkal került lejjebb. Az olasz aggodalmak hatására az olasz bankrészvényeket sem kímélik a befektetők, az Unicredit 4,6 százalékkal került ma lejjebb, az Ubi Banca 4,8 százalékot veszített értékéből, míg a Banca Monte dei Paschi árfolyama 5,6 százalékot zuhant.

Vegyesen teljesítenek a Mészáros-részvények, de a 4iG lendülete kitart 2018.10.08 10:49 Míg a magyar tőzsde a délelőtt második felére ráfordulva továbbra is az irányt keresi, a BUX index 0,1 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek pedig vegyesen teljesítenek. Felemás képet mutat a Mészáros Lőrinc érdeklődési körébe tartozó részvények árfolyama is, míg a Konzum 4,7 százalékkal került feljebb, a CIG Pannónia 0,7, míg az Appeninn és az Opus egyaránt 2,8 százalékkal került lejjebb. Tovább szárnyal mindemellett a 4iG, a részvény az elmúlt héten hatalmasat emelkedett, a lendület pedig a hétfői kereskedés első felében is kitartott, az árfolyam 15 százalékos emelkedés mellett egészen 725 forintig szárnyalt, a 4iG árfolyama októberben közel 87 százalékkal került feljebb.

Felfelé kapaszkodik a BUX, emelkedik az OTP 2018.10.08 10:20 Az európai tőzsdék esnek hétfő délelőtt, a hazai részvényindex felfelé kapaszkodik, a BUX 57 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, ami leginkább az OTP emelkedésének volt betudható, a bankpapír árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb. A Mol mindemellett stagnál, míg a Richter 0,4, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.

Esnek az európai tőzsdék 2018.10.08 09:45 Eséssel zárták a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután a vegyes, azonban összességében nem kedvezőtlen munkaerőpiaci adatot háttérbe szorították az amerikai államkötvény hozamok emelkedésével összefüggő aggodalmak. Borús hangulatban telt a hét első napja az ázsiai tőzsdéken is, a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi háborúja miatt aggódtak, miután a kínai jegybank idén immár negyedik alkalommal csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját. A likviditásnövelő intézkedéssel a kormány élénkíteni tervezi a lassuló gazdaságot és részben ellensúlyozni a Kínával szemben bevezetett amerikai kereskedelmi megszorítások kedvezőtlen hatásait. Az irányadó európai részvényindexek is eséssel kezdték a hétfői kereskedést, a CAC40 0,6, a DAX 0,5 százalékkal került lejjebb, míg az olasz költségvetéssel kapcsolatos félelmek miatt a milánói börze 1,4 százalékkal került lejjebb ma délelőtt.

Tovább szárnyal a 4iG 2018.10.08 09:16 Az elmúlt héten hatalmasat emelkedett a 4iG árfolyama, az emelkedést a Konzum tervei, illetve a cég részvényeinek felaprózása mellett a Konzum alapjának a hét első felében végrehajtott részvényvásárlásai is támogathatták. A 4iG árfolyama az elmúlt napok szárnyalása után pénteken is napi limittel emelkedett, a részvény lendülete a hétfői piacnyitás után sem hagyott alább, a társaság részvényei már a 700 forintos szint fölé emelkedtek ma délelőtt, a 4iG árfolyama 11,9 százalékkal került feljebb.

Iránykeresés jegyében indult a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén 2018.10.08 09:08 Pénteki záróértéke közelében vág neki a hétfői kereskedésnek a magyar tőzsde, a BUX 5 ponttal került lejjebb a hétfői piacnyitás után, míg a blue chipek közül egyedül az OTP képes emelkedni, a bankpapír árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb. A Mol és a Magyar Telekom mindemellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó 5200 forinton indította a hétfői kereskedést.