Eséssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde 2018.12.10 17:20 Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén, a magyar tőzsde a kereskedés második felében felfelé kapaszkodott, a piaczárásra azonban elfogyott a lendület, miután a holnap estére tervezett Brexit-szavazás lefújása alaposan elrontotta a hangulatot a részvénypiacokon. S míg az irányadó európai részvényindexek 0,7-1,8 százalékos mínuszban jártak a hétfői piaczárás felé közeledve, a BUX mérsékelt eséssel zárta a napot, a magyar tőzsde 146 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,2 százalékos emelkedés után 11 290 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos erősödést követően 442 forinton fejezte be a hétfői kereskedést. A Mol 0,7 százalékos esés után 3062 forinton zárt, míg a Richter 1 százalékkal került ma lejjebb, a gyógyszergyártó részvényei 5530 forinton búcsúztak a hétfői kereskedéstől.

Lefordultak az amerikai tőzsdék 2018.12.10 17:01 A hétfői piacnyitás után az irányt keresték a tengerentúli tőzsdék, a piacnyitás után lefordultak az amerikai részvényindexek, és bár ezt követően felrántották az amerikai tőzsdéket, a lejtmenet ezt követően is folytatódott, miután a befektetői fókusz középpontjában ismét a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos félelmek és az USA-Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő bizonytalanság állt. A rossz hangulathoz mindemellett hozzátehetett még a holnapi, Brexit szavazás elhalasztása is, miután Theresa May kormánya lefújta a holnap estére tervezett brit parlamenti szavazást a végső Brexit-megállapodásról. A Nasdaq 0,7 százalékos esése mellett az S&P500 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 398 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került lejjebb.

A borús hangulat ellenére is emelkedik magyar tőzsde 2018.12.10 16:11 A hétfői piaczárás felé közeledve a régiós részvényindexek egyre lejjebb kerültek, a magyar tőzsde azonban továbbra is emelkedik. A varsói tőzsde 1,3 százalékos esése mellett a bécsi börze 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 1 százalékot esett. A magyar tőzsde 9 milliárd forintos forgalom és 255 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A BUX index komponensei közül a Takarék Jelzálogbank részvényei teljesítenek a legjobban.

Esik az Apple, míg az amerikai tőzsdék az irányt keresik 2018.12.10 15:50 Borús hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, az európai részvényindexek is lejjebb kerültek ma, miután a piaci szereplőket a vártnál gyengébb kínai külkereskedelmi statisztika, és a várakozásokat alulmúló japán GDP adat után ismét a növekedési félelmek aggasztották. A befektetők mindemellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírfolyamra fókuszáltak, miután a hétvégén Kína behívatta az USA pekingi nagykövetét, hogy így tiltakozzon a Huawaei pénzügyi vezetőjének letartóztatása ellen. Az amerikai határidős részvényindexek bár mérsékelt pluszba kapaszkodtak vissza, a tengerentúli tőzsdék felemásan teljesítenek a hétfői piacnyitás után, az S&P500 0,1 százalékos emelkedése mellett a Dow 20 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb. Az Apple részvényei 2 százalék feletti mínuszban is jártak a hétfői piacnyitást követően, miután a Reuters mai beszámolója szerint a Qualcomm pert nyert egy kínai bíróságon, az előzetes ítélet szerint a kínai bíróság több iPhone Kínába történő importját is megtiltotta, miután az indoklás szerint az Apple megsértette a Qualcomm szoftveres szabadalmait. A Reuters beszámolója mindemellett kiemeli, hogy az Apple a készülékek szoftverét módosítva továbbra is értékesíthetné az Iphone-jait.

A nagy pénteki esés után óvatos emelkedéssel indulhat a hét Amerikában 2018.12.10 14:28 Nagyot estek pénteken az amerikai tőzsdék, miután a befektetőket a globális gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek aggasztották, mindemellett a hétvégén az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos is felerősödtek, miután a Kína behívatta az USA pekingi nagykövetét, hogy így tiltakozzon a Huawaei pénzügyi vezetőjének letartóztatása ellen A borús hangulatban a határidős Dow 0,8 százalékos mínuszban is járt a nap folyamán, a tengerentúli piacnyitás felé közeledve azonban az amerikai határidős részvényindexek ledolgozták a korábbi esésüket, a határidős Dow 0,3 százalékos emelkedést vetített előre a hétfői piacnyitásra.

Felpattant a Mol, emelkedik a BUX 2018.12.10 13:01 A borúsabbá váló növekedési kilátások, és az USA-Kína kereskedelmi konfliktus együttesen vetett árnyékot az irányadó európai részvényindexekre a hétfői kereskedés első felében, a hazai részvényindex is eséssel indította a napot. A délelőtt második felére ráfordulva a magyar tőzsde már a pénteki záróértéke közelébe kapaszkodott vissza, majd kora délután a magyar tőzsde tovább emelkedett, a BUX 5,2 milliárd forintos forgalom és 325 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A Richter 0,4 százalékos erősödése mellett az OTP 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékot emelkedett. A hazai nagypapírok közül 1,6 százalékos emelkedésével a Mol teljesít a legjobban, az elmúlt hét második felében látott lejtmenet után az árfolyam a 3070 forintos támaszról rugaszkodott el, amennyiben az emelkedés folytatódik, a Mol számára a következő kiemelt ellenállást az emelkedő csatorna felső trendvonala és a 3200 forintos szint jelenti majd.

Felfelé kapaszkodik a magyar tőzsde 2018.12.10 12:00 Míg Európa-szerte továbbra is borús a részvénypiaci hangulat, a befektetőket az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa aggasztotta, miután a hétvégén Kína behívatta az USA pekingi nagykövetét, hogy így tiltakozzon a Huawaei pénzügyi vezetőjének letartóztatása ellen. A növekedési félelmek sem csillapodtak, miután Kínából a vártnál gyengébb külkereskedelmi adatsor érkezett a hétvégén, és a japán harmadik negyedéves GDP is alulmúlta az előzetes várakozásokat. Ezt követően az európai tőzsdék is lejjebb kerültek hétfőn, bár a magyar tőzsde is eséssel kezdte a napot, a borús hangulat ellenére a BUX előző napi záróértéke fölé tudott kapaszkodni és a magyar tőzsde 0,4 százalékos erősödésével már felülteljesítőnek számít Európában.

Fontos szint közelében a FuturAqua 2018.12.10 11:38 Jelentős hír vagy bejelentés hiányában is nagyot esett a FuturAqua árfolyama hétfőn, a részvény esésében egy technikai faktor is szerepet játszhatott, miután a részvény a 42 forintos szint alá került, ami októberben és novemberben is sikerrel állította meg az árfolyam esését. A FuturAqua a hétfői kereskedés első felében közel 5 százalékot esett, az árfolyamot ezt követően visszahúzták, a részvény pedig pont a 42 forintos szinten billeg, ami alatt bezárva további tér nyílhat az árfolyam esése előtt.

Pénteki záróértéke közelébe kapaszkodott vissza a BUX 2018.12.10 10:56 A tengerentúli tőzsdék jelentős pénteki esése és az ázsiai részvényindexek hétfői lejtmenete után az irányadó európai tőzsdék is lejjebb kerültek, miután a részvénypiaci hangulatra a borúsabbá váló növekedési kilátások, valamint az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő aggodalmak együttesen nyomták rá bélyegüket. A régiós részvényindexek is mérsékelt mínuszban járnak a délelőtt második felére ráfordulva, a lengyel WIG 0,3 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,9 százalékot esett. A hétfői piacnyitást követő mínuszokat a magyar tőzsde szinte ledolgozta, a BUX 2,9 milliárd forintos forgalom mellett pénteki záróértéke közelében jár, míg a blue chipek felemásan teljesítenek, a BUX komponensei közül 1 százalékos emelkedésével a Takarék Jelzálogbank részvényei teljesítenek ma a legjobban.

Profit warning után esett nagyot a BASF árfolyama 2018.12.10 10:08 Profit warningot tett közzé pénteken a BASF, a német vegyipari cég várakozásai szerint a társaság idei üzemi eredménye 15-20 százalékkal múlhatja alul a cég tavalyi, 7,6 milliárd eurós üzemi eredményét. A társaság mindezt a vegyipari üzletágának teljesítményével, a Rajna alacsony vízállásával, és a gyenge kínai autóipari kereslettel indokolta. A BASF profit warningja után az európai vegyipari cégek is lejjebb kerültek a hétfői kereskedés első felében, a Covestro és a Clariant gyengélkedése mellett a BASF teljesít a leggyengébben ma délelőtt.

Esnek az európai tőzsdék 2018.12.10 09:32 A tengerentúli tőzsdék nagyot estek pénteken, miután a befektetői fókusz középpontjában továbbra is a globális gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek, és a kereskedelmi háborús aggodalmak álltak. Ázsiában is borús hangulatban indult a hét első napja, miután Kínából a vártnál gyengébb külkereskedelmi adatsor érkezett a hétvégén, és a japán harmadik negyedéves GDP is alulmúlta az előzetes várakozásokat. A hétfői piacnyitás az európai tőzsdék is esnek, a CAC40 0,3 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 80 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a borús részvénypiaci hangulatban a német tőzsde új kétéves mélypontjára süllyedt.

Eséssel indul a hét a magyar tőzsdén 2018.12.10 09:05 Eséssel indul a hét a magyar tőzsdén, a BUX 138 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, a blue chipek is lejjebb kerültek a hétfői piacnyitás után, a Mol árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb, az OTP pedig 0,4 százalékot esett. A Richter mindemellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékkal került lejjebb.