A keddi kereskedést új, 810 forintos csúcson indító Opus végül 5,1 milliárd forintos forgalom és 0,9 százalékos emelkedés után 725 forinton zárt, míg a többi Mészáros-részvény esetében a jelentős hétfői emelkedés után profitot realizáltak a befektetők. A Konzum 2,4, az Appeninn 2, a CIG Pannónia pedig 6,9 százalékos eséssel fejezte be a hét második napját.

A kereskedés második felében is folytatódott a lejtmenet, a BUX végül 21 milliárd forintos forgalom és 423 pontos esés mellett 1,1 százalékos mínuszban zárta a keddi kereskedést. A blue chipek közül a Magyar Telekom 0,2 százalékos, mérsékelt emelkedéssel zárt, míg a Richter 0,9, az OTP 1,2, a Mol pedig 1,4 százalékos eséssel zárta a napot.

A hazai blue chipek közül a Mol 0,2, a Magyar Telekom 0,3 százalékos pluszban jár, a Richter 1,3 százalékos mínuszban jár, míg az OTP 4 milliárd forintos forgalom mellett 1,3 százalékos esést mutat. A bankpapír már hétfőn is gyengélkedett, miután a befektetők az Oroszországgal szemben bejelentett múlt heti szankciók nem csupán az orosz papírokat-, de az orosz kitettséggel rendelkező vállalatok részvényeit is büntették, az OTP-nek van orosz kitettsége , az orosz leánybank adta tavaly a bevételek hatodát, a profit 7 százalékát, a csoport bruttó hitelállományának 7, betétállományának közel 4 százaléka van az orosz banknál. Az OTP részvényei a hétfői esés után ismét lefordultak, a bankpapír 1,3 százalékos mínuszban jár kedden délután.

Enyhülnek a kereskedelmi háborús félelmek, jó a hangulat az európai tőzsdéken, a kontinens irányadó részvényindexei 0,4-0,8 százalékos emelkedést mutatnak, emelkednek a régiós börzék is, a bécsi ATX 0,8, a lengyel WIG és a prágai tőzsde mérsékelt, 0,2 százalékos pluszban jár. A magyar tőzsde is emelkedéssel indította a napot, a délelőtt második felében azonban elfogyott a lendület, a BUX 12 milliárd forintos forgalom és 277 pontos mínusz mellett 0,7 százalékos esést mutat.

Kedden tovább emelkedhet Amerika 2018.04.10 13:15

A hétfői kereskedést bár emelkedéssel kezdték az amerikai tőzsdék, a nap végére azonban elfogyott a lendület, az irányadó tengerentúli tőzsdék minimális pluszban zárták a hét első napját. Ezt követően érdemeben javult a piaci hangulat, miután Hszi Csin Ping a kínai Davosként is emlegetett konferencián több fontos bejelentést is tett kedden. A kínai elnök az ország gazdaságának további megnyitása mellett importvám csökkentést is kilátásba helyezett, amelyet a befektetők egyértelműen pozitív fejleményként értékeltek.

A globális kereskedelmi konfliktussal kapcsolatos félelmek háttérbeszorulásával felfelé kapaszkodtak az európai tőzsdék kedden, míg az amerikai határidős indexek is további pluszokat vetítenek előre a tengerentúlon. A Dow futures 290 pontos pluszban jár, amely 1,4 százalékos emelkedést vetíthet előre.

Kedden nem érkezik piacmozgató makroadat az Egyesült Államokból, a befektetők a kínai-amerikai kereskedelmi viszály legfrissebb fejleményei mellett a Facebook vezető, Mark Zuckerberg szenátusi meghallgatására koncentrálhatnak.