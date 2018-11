Továbbra is pozitívnak ítéli meg a Mol-részvény kilátásait a KBC Equitas, számításaik alapján 3560 forintot is megérhet a papír, így 15 százalékos felértékelődési potenciál is lehet benne, még az INA eladásában rejlő opció nélkül is.

A tengerentúli piacnyitás felé közeledve továbbra is esnek az európai részvényindexek, a technológiai szektor papírjai mellett a bankrészvények is gyengélkednek kedden, a brit FTSE 100 0,8 százalékkal került lejjebb, a CAC40 1,4 százalékos esése mellett a spanyol IBEX 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 192 pontos mínusz mellett 1,7 százalékkal került ma lejjebb, a német tőzsde ezzel ismét kétéves mélypontja közelében jár.

az európai tőzsdék napi mélypontjaik közelébe süllyedtek vissza. A technológiai részvények gyengélkedése mellett az európai bankpapírok is esnek, a Deutsche Bank árfolyama 2,9 százalékkal került lejjebb, miután lapértesülések szerint 150 milliárd dollárnyi pénzmosáshoz köthető vagyontömeg áramolhatott át a bankon . Mindemellett az olasz bankok részvényei is esnek, a piaci szereplők az Európai Bizottság döntésére várnak, miután a Bizottság holnap dönthet arról , hogy javasolja-e az Olaszország elleni túlzott deficit eljárás elindítását. A negatív részvénypiaci hangulatban a CAC40 és a DAX index egyaránt 1,1 százalékkal került lejjebb, az olasz tőzsde 1 százalékkal került lejjebb, míg a spanyol részvényindex 1,3 százalékot esett.

Zuhan a Deutsche Bank, és büntetik az olasz bankpapírokat is 2018.11.20 10:42

Az amerikai tőzsdék hétfői-, és a távol-keleti börzék keddi esése után az európai tőzsdék is lejjebb kerültek ma, a keddi piacnyitástól távolodva továbbra sem találnak magukra, a CAC40 1,1 százalékos esése mellett a DAX index 1,3 százalékkal került lejjebb, míg az olasz tőzsde 1,4 százalékot esett. A befektetők a borúsabbá váló növekedési kilátások miatt aggódnak, míg a technológiai szektor részvényei mellett a bankpapírok is gyengélkednek ma délelőtt. A Deutsche Bank árfolyama 5,5 százalékot esett, miután a Financial Times arról írt, hogy a Deutsche Bank is értintett lehet Európa legnagyobb pénzmosási botrányában, a lap szerint A Danske Bank észt leánybankja által tisztára moshatott 230 milliárd dollárból 150 milliárd dollár egy európai pénzintézet amerikai leánycégén keresztül folyhatott keresztül, ami a lap beszámolója szerint nagy valószínűséggel a Deutsche Bank lehet, ami a dán pénzintézet levelező bankjaként szolgált egészen 2015-ig.

Az olasz tőzsde is lejjebb került a keddi kereskedés első felében, és az olasz bankpapírok is nagyot estek, miután a piaci szereplők vélhetően attól tartanak, hogy akár már szerdán megindulhat Olaszországgal szemben a túlzott deficit eljárás, miután az olasz kormányzat nemrég végül változtatás nélkül küldte el az Európai Bizottságnak az olasz költségvetési tervet, amit a brüsszeli testület korábban példátlan módon elutasított. Majd ezt követően a Bizottság alelnöke egy olasz lapnak azt nyilatkozta, hogy az olaszok által benyújtott költségvetési terv "jelentősen eltér" az ország korábban tett vállalásaitól, ráadásul "nyíltan szembe megy" a közösségi szabályokkal, erősítve ezzel a befektetői várakozásokat, hogy Olaszországgal szemben rövid időn belül elindulhat a túlzott deficit eljárás, melynek végén pénzbüntetést is kiszabhat az Európai Bizottság, amire még nem volt példa. Az Unicredit 3,7 százalékos esése mellett az Ubi Banca árfolyama 4,6 százalékkal került lejjebb, míg a Banca Monte dei Paschi di Siena árfolyama 4,7 százalékkal került lejjebb.