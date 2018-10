Felemásan teljesítenek az irányadó európai részvényindexek a hét utolsó napján, a borús piaci hangulatban a magyar tőzsde is lejjebb került ma, a blue chipek technikai képe is inkább felemás, a fontos szint közeléből leforduló Richter előtt nyitva áll a további lejtmenet lehetősége, és a Mol esetében sem lehet kizárni, hogy az esés folytatódik.

A német autógyártók részvényei is esnek ma, a BMW 1, míg a Volkswagen árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a Contintental árfolyama 5,5 százalékot esett azt követően, hogy a francia gumigyártó, a Michelin tegnap este profit warningot tett közzé, ami a Continental árfolyamára is rányomta bélyegét.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények is gyengélkednek ma, az Appeninn 3,3, míg a CIG Pannónia árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, az Opus mindemellett 5,2, míg a Konzum árfolyama 6,3 százalékot esett.

Borús hangulatban telik a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX index 1 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek is kivétel nélkül esnek, az OTP 0,1, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal került lejjebb, a Richter árfolyama 0,9 százalékot esett, míg a Mol 1,5 százalékkal került lejjebb.

Az olasz költségvetési huzavona nyomán Az olasz állampapírok hozama új többéves csúcsra emelkedett ma, míg az olasz csődkockázat is ötéves csúcsra kapaszkodott. Mindemellett az olasz tőzsde is esik, a milánói tőzsde 0,8 százalékkal került ma lejjebb, az olasz részvényindex a mai esésével közel 20 hónapos mélypontja közelében jár.

Európában ezt követően iránykereséssel indult a kereskedés, nem sokkal később azonban lefordultak a kontinens részvényindexei, miután a befektetői hangulatra az Olaszországgal kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot. Az olasz kormány a 2019-es költségvetést az előzetesen tervezettnél jelentősen magasabb. 2,4 százalékos hiánycéllal tervezte meg, ami jelentős feszültséget okozott az olasz államadósság fenntarthatósága miatt aggódó piaci szereplők között. Az elmúlt napokban mindemellett az uniós vezetők is negatív hangvételű kritikákat fogalmaztak meg, míg az Európai Bizottság alelnöke tegnap levélben kért magyarázatot az olasz pénzügyminisztertől arra, hogy miért készül az olasz kormányzat az uniós szabályok ''példátlan megsértésére''.

Ahogy egyre kiélezettebbé válik a helyzet az olasz kormány és az Európai Bizottság között az olasz költségvetési tervek miatt, úgy nő a feszültség is a befektetők körében. Az olasz államkötvény-hozamok új többéves csúcsra kapaszkodtak a mai kereskedésben, közben Olaszország csődkockázata ötéves csúcsra ért és az olasz tőzsdeindex is közel 2 éves mélypontra bukott. Rossz irányba haladnak a dolgok, és egyelőre úgy tűnik, hogy a következő hetekben csak rosszabbá válhat a helyzet.

Az OTT-ONE tegnap bejelentette , hogy a társaság az egész világra kiterjedő kizárólagos viszonteladói szerződést írt alá az Asura Vision céggel, az Asura által fejlesztett, mesterséges intelligencián alapuló objektumfelismerő rendszerének értékesítésére. A piaci szereplő kedvezően fogadták a hírt, az OTT-ONE árfolyama majdnem 8 százalékos pluszban is járt ma, a kereskedés második felére ráfordulva azonban alábbhagyott a lendület, az árfolyam 5 százalékkal került ma feljebb.

Nagyot esett a Michelin árfolyama pénteken, miután a francia gumigyártó tegnap késő este visszavágta az idei évre vonatkozó értékesítési előrejelzéseit, amelyet a társaság a gyenge kínai gépjárműkereslettel, és az új európai károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló szabvánnyal indokolt. A Michelin árfolyama 7,8 százalékot esett, míg a bejelentés a német Continental részvényeit is eladói nyomás alá helyezte, a Coninental árfolyam 5,3 százalékkal került lejjebb.

Lefordult a BUX, esik a Mol 2018.10.19 11:22

Lefordultak az irányadó európai részvényindexek pénteken, miután a befektetőket az olasz költségvetéssel kapcsolatos huzavona aggasztja, a régiós részvényindexek is esnek, a lengyel WIG és a bécsi börze 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,3 százalékot esett. A magyar tőzsde is lefordult, a BUX 2,9 milliárd forintos forgalom és 397 pontos mínusz mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, a hazai nagypapírok is esnek, a Magyar Telekom 0,5, az OTP 0,7 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,9, a Mol árfolyama pedig 1,5 százalékkal került lejjebb.