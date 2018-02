Li Shufu és a Geely neve Magyarországon még nem nagyon ismert, pedig Li 18 milliárd dollárra becsült vagyonával az egyik leggazdagabb kínai, a Geely pedig a legnagyobb magánkézben lévő kínai autógyártó, olyan márkákban van részesedése, mint a Volvo, a Lotus, és övék a legnagyobb kínai autómegosztó rendszer is. Li most azzal került be a hírekbe, hogy vásárolt néhány Daimler részvényt, úgy 7,3 milliárd euró, vagyis közel 2300 milliárd forint értékben. Megnéztük, mit hozhat a részvényeseknek a deal, és érdemes-e most Daimler részvényeket venni.

tovább a cikkhez...