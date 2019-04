Stagnál a BUX, esik a 4iG 2019.04.08 14:28 Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek ma délután, a prágai tőzsde 0,1 százalékos esése mellett a bécsi börze 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a lengyel WIG 0,2 százalékkal került feljebb. A hétfői kereskedés második felében a BUX pénteki záróértéke fölé kapaszkodott vissza, a hazai részvényindex 4,5 milliárd forintos forgalom és 28 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek közül egyedül a Mol képes emelkedni. A Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényei felemásan teljesítenek ma, a Konzum és az Opus felpattant, a 4iG árfolyama azonban nagyot esett.

Felpattant az OTT-One 2019.04.08 12:31 Az OTT-One ma bejelentette, hogy a társaság több jövőbeli projektjeinek alapvető kritériumnak számít a titkos iratkezelési feltételek megteremtése és az ehhez kapcsolódó minősítések, engedélyek megszerzése. A vonatkozó kormányrendelet alapján az OTT-One-nal szemben iparbiztonsági ellenőrzési eljárást rendeltek, amelynek keretében a cég ellenőrzésén túl a társaság ügyvezetését ellátó személyeket is ellenőrzik, továbbá ellenőrzik a társaság öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező részvényeseit is. A piaci szereplők jól fogadták a bejelentést, a befektetők egy része valószínűleg arra számít, hogy a társaság a közeljövőben új projekteket jelenthet majd be, az OTT-One árfolyama 7 százalékot emelkedett ma, míg a társaság részvényei idén, 18,5 százalékkal kerültek feljebb.

Borús a hangulat az európai börzéken 2019.04.08 12:12 Az ázsiai tőzsdék erősödéssel vágtak neki a hét első napjának, a hétfői kereskedés második felére azonban elfogyott a lendület és a távol-keleti börzék a hongkongi börze kivételével estek ma. Az irányadó európai részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, a kontinens börzéi délelőtt is mérsékelt mínuszban jártak, a hangulat a német külkereskedelmi adatsor beérkezése után is borús maradt, miután a februári német export a várt 0,4 százalékkal szemben 1,3 százalékkal esett vissza. A hétfői kereskedés második felére ráfordulva sem javult érdemben a részszvénypiaci hangulat, a DAX 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a francia CAC40 0,1 százalékos mínuszban jár.

Emelkedik a Konzum és az Opus is 2019.04.08 09:58 A Konzum a pénteki piaczárás után tette közzé az éves beszámolóját, amelyből kiderült, hogy a társaság árbevétele a lezárt tőkeemelés sorozat eredményeként jelentősen nőtt, a megugrás elsősorban a kibővített turisztikai portfólió teljesítményének volt köszönhető, de a társaság ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divíziói is segítették az árbevétel növekedését. A Konzum EBITDA-ja és üzemi eredménye is látványosan nőtt, az adózott eredménye viszont csökkent, mindezekben egyszeri, technikai tételek is fontos szerepet játszottak. Bár a cég menedzsmentje a Konzum első féléves beszámolójában több optimista várakozást is megfogalmazott, erre az éves beszámolóban viszont már nem került sor, hiszen nyilván nem lett volna értelme a következő üzleti évre vonatkozóan bármit is mondani, miközben már javában folyik a Konzum Opusba történő beolvadása. A Konzum árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb hétfőn, míg a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó többi cég árfolyama felemás képet mutat ma délelőtt, az Opus 3 százalékkal került feljebb, a CIG Pannónia 1,2 százalékot esett, az Appeninn stagnál, míg a 4iG 5,6 százalékkal került ma lejjebb.

Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén 2019.04.08 09:15 Mérsékelt erősödéssel indul a hét első napja a magyar tőzsdén, a BUX 124 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a hétfői piacnyitás után, az OTP és a Richter stagnál, a Magyar Telekom mindemellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 0,9 százalékkal került feljebb.

A folytatódó kereskedelmi tárgyalásokra figyelnek a befektetők 2019.04.08 08:30 Mi történt pénteken a tőzsdéken? Mérsékelt erősödéssel zárták a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos optimista hírfolyam mellett a piaci szereplők kedvezően fogadták a várakozásoknál kedvezőbb, márciusi munkaerőpiaci jelentést. A Dow végül 40 pontos erősödés mellett 0,2 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékos emelkedéssel zárta a hét utolsó napját. Minimális eséssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX 29 pontos mínusz mellett 0,1 százalékos eséssel fejezte be a pénteki kereskedést, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,3 százalékos erősödés után 12 720 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 1,1 százalékos erősödést követően 469 forinton búcsúzott a hét utolsó napjától. A Richter 0,6 százalékos esés után 5460 forinton zárt, míg a Mol 0,6 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 3230 forinton zárták a pénteki kereskedést. Mik az előjelek mára? Emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az ázsiai tőzsdéken, a tengerentúli tőzsdék pénteki erősödése után a piaci szereplők kedvezően fogadták az újabb kínai stimulussal kapcsolatos beszámolókat, miután Kína hétvégén a kötelező banki tartalékráta további csökkentését lebegtette meg. A kereskedés második felére azonban alábbhagyott a kezdeti lendület, a Nikkei 0,2 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,8 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is inkább borús volt a hangulat a hétfői kereskedés második felében, a dél-koreai Kospi 0,2 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,3 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt esést mutatnak hétfő reggel, míg a határidős DAX 52 pontos mínusza 0,4 százalékos esést vetít előre a mai piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A piaci szereplők az USA és Kína folytatódó kereskedelmi egyeztetéseire fókuszálnak majd, miután a kereskedelmi tárgyalások ezen a héten is folytatódnak majd, az amerikai elnök gazdasági főtanácsadója szerint a két ország kereskedelmi megállapodása egyre közelebb van. Mire érdemes ma figyelni? Hétfőn az MNB a februári értékpapírstatisztikáját teszik közzé, a KSH a februári külkereskedelmi adatsorát publikálja, a Pénzügyminisztérium pedig a márciusi, előzetes államháztartási beszámolóját teszi közzé. Németországból mindemellett a februári külkereskedelmi adatsor érkezik majd. Mi történt eddig a tőzsdéken?