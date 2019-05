Jól bekezdett idén a Telekom, mármint ami a bevételeket illeti, minden szegmensben nőtt a cég, a motor továbbra is a készülékértékesítés és a mobil adat, és végre az észak-macedón leánycégnél is van növekedés. Alaposan megemelkedtek viszont a költségek is, a készülékértékesítéshez kapcsolódó költségek is megugrottak, de masszív végkielégítést is fizetett a Telekom, ráadásul frekvenciahosszabbításra is költött a cég. A szabad cash flow masszív pénzkiáramlást mutat, ennek ellenére továbbra is részvényenként 27 forint osztalékkal számol a menedzsment az idei eredmény után.

tovább a cikkhez...