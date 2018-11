Az elmúlt napok esése után kedden felpattant a Waberer's árfolyama, a részvény a szerdai kereskedés első felében ismét emelkedéssel próbálkozott meg, az árfolyam 4 százalékos pluszban is járt, a szerdai piaczárás felé közeledve azonban alábbhagyott a lendület, a Waberer's árfolyama 0,9 százalékkal került ma feljebb.

Emelkedéssel indult a kereskedés a tengerentúlon, miután a befektetők a hétvégi G20-as csúcsra és annak eredményeire vártak. A piaci szereplőket kedden az amerikai elnök szavai intették óvatosságra, miután Donald Trump a Wall Street Journal-nak adott interjújában korábban arról beszélt , hogy kész megemelni a korábban elfogadott, 200 milliárd dollárnyi kínai terméket sújtó vámok mértékét 10-ről 25 százalékra, míg az elnök szerint, ha a G20-as csúcson nem sikerült megállapodnia a kínai elnökkel, akkor a fennmaradó 267 milliárd dollárnyi kínai termékek esetében is szóba jöhet a 10-, vagy akár 25 százalékos importvám kivetése.

Az európai autógyártók és autóipari részvényei nagyot estek kedden, miután német lapértesülések szerint az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vethet ki az importált autókra. Az autóipari beszállítók papírjai szerdán is gyengélkednek, míg a legrosszabbul a Continental részvényei teljesítenek, miután a Reuters által idézett piaci szereplők szerint a Continental munkatársai ''óvatos'' hangvételű nyilatkozatot tettek egy konferencián.

Kitöréssel próbálkozik ma a Magyar Telekom, az árfolyam néhány nap oldalazás után egy hosszabb csökkenő trendcsatornából is kitört, és a májusi rés fölé emelkedett, megnéztük, meddig mehet még.

A gazdasági főtanácsadó szavait összességében kedvezően fogadták a piaci szereplők, az ázsiai részvényindexek emelkedtek, míg az európai tőzsdéken is erősödéssel indult a hét harmadik napja, a délelőtt második felére ráfordulva az irányadó részvényindexek többsége emelkedik, a DAX 0,2 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a spanyol IBEX 0,8 százalékot emelkedett.

A nap első felének esése után felfelé kapaszkodtak az amerikai részvényindexek szerdán, majd a tengerentúli tőzsdék vegyesen zárták a napot. A befektetőket óvatosságra intették Donald Trump szavai, miután az elnök hétfői interjújában arról beszélt , hogy kész megemelni a korábban 200 milliárd dollárnyi kínai terméket sújtó vámok mértékét 10-ről 25 százalékra, míg az elnök szerint, ha a G20-as csúcson nem sikerült megállapodnia a kínai elnökkel, akkor a fennmaradó 267 milliárd dollárnyi kínai termékek esetében is szóba jöhet a 10-, vagy akár 25 százalékos importvám kivetése.

Felpattant a bitcoin 2018.11.28 10:10

Az elmúlt napok során hatalmasat zuhant a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama novemberben 40 százalékkal került lejjebb, az esés azt követően gyorsult be, hogy a bitcoin letörte az 5900 dollár közelében található támaszt, ami az elmúlt hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg az árfolyam esését. A korábbi napok zuhanása után a bitcoin felpattant, az árfolyam közel 8 százalékos pluszban is járt ma, bár a kriptodeviza árfolyama egyelőre nem volt képes a 4000 dolláros szint tartós visszafoglalására.