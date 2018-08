A magyar tőzsde lefordult, a BUX index közel egymilliárd forintos forgalom és 80 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb. Az OTP 0,5, a Magyar Telekom 0,6, a Richter árfolyama pedig 0,8 százalékkal kerül feljebb, a kivételt ezúttal a Mol jelenti, miután az olajvállalat árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb. Az az árfolyam az elmúlt időszak folyamán többször is megkísérelte áttörni a 2890-es szintet, azonban eddig nem sikerült áttörnie azt. A szerdai kereskedésben a 200-napos mozgóátlag és a 2890-es szint által közrefogott ellenállási zónából fordult le, a részvény ezzel ismét a középtávú, csökkenő trendvonal alá süllyedt vissza.

Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken szerda délelőtt, a kontinens részvényindexei felemásan teljesítenek, az USA és Mexikó által hétfőn megkötött kereskedelmi megállapodás után a piaci szereplők egy része várakozó álláspontra helyezkedett, miután egyelőre kérdéses , hogy az Egyesült Államoknak sikerül-e Kanadával is megegyeznie az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásának feltételeiről. A szerdai kereskedés első felének iránykeresése után a DAX és a CAC40 is stagnál, míg a brit FTSE100 és a milánói börze egyaránt 0,2 százalékkal kerül lejjebb.

Az Aston Martin menedzsmentje bejelentette, hogy korábbi terveikkel összhangban tőzsdére viszik a brit luxusautó-gyártót. Mintegy 1 milliárd font értékben készülnek részvényeket kibocsátani a londoni tőzsdén, amennyiben az ügylet sikeres lesz, az egyben azt is jelenti majd, hogy a befektetők durván 5 milliárd fontra értékelik a vállalatot.

Az HSBC 600-ról 570 forintra csökkentette a Magyar Telekom célárát, a bankház ajánlása továbbra is vétel. Az HSBC új célára 41 százalékkal magasabb, mint a részvény keddi záróára.

Tegnap tette közzé második negyedéves beszámolóját a Masterplas t, a társaság árbevétele közel 14 százalékkal 26,97 millió euróra emelkedett a második negyedévben, az EBITDA 33 százalékkal 2,06 millió euróra nőtt, míg az adózott eredmény 95 százalékkal 1,65 millió euróra emelkedett. A jelentős profitnövekedés elsősorban a bevételek növekedésének és az árrések bővülésének volt betudható, azonban a második negyedévben ehhez forint nagymértékű árfolyammozgása miatt jelentős nyereség is hozzájárult. A Masterplast menedzsmentje optimista, a társaság további növekedéssel számol a második félévben, elsősorban a magyar, az export és a lengyel piacokon prognosztizált növekedéseinek tulajdoníthatóan. A befektetők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését, a Masterplast árfolyama 3,1 százalékkal került ma feljebb.

Alapvetően kedvező az építőipari környezet a Masterplast fontosabb piacain, ennek köszönhető, hogy a bevételek 14 százalékkal nőttek, de mivel a vállalat saját gyártása hatékonyabbá vált, a kereskedelmi árrés pedig több piacon is bővült, az üzemi eredményhányad is javult, az pedig már csak hab a tortán, hogy a kedvező árfolyamhatások miatt jelentős nyereség került elszámolásra, részben ennek tudható be, hogy a Masterplast profitja közel duplájára emelkedett. A menedzsment optimista, további növekedéssel számol a második félévre.

