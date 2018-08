Esik Amerika a török árfolyamválság miatt

Hatalmasat zuhant ma a török líra gyakorlatilag minden devizával szemben, a dollárral szembeni árfolyama napon belül 25 százalékos leértékelődést is mutatott. Erdogan szavai majd veje, a pénzügyminiszter megszólalása sem segített, sőt, rontott a líra helyzetén, a jegybank pedig - amelynek kamatemelésére vár a piac - továbbra sem lépett. Mindennek tetejébe még Donald Trmp is ma írta alá a törökökkel szembeni büntetővám megemelését, mely a két ország közötti rossz viszonyt jelzi.Az európai tőzsdék is megszenvedték az árfolyamválságot, de úgy tűmnik, Amerika sem marad érintetlen: a Dow Jones Index 0,7, az S&P 500 0,7, a Nasdaq 0,5 százalékos esést mutat a kereskedés első felének vége felé közeledve.