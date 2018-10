Borús a hangulat 2018.10.24 19:15

A világgazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak és a kamatemelési várakozások egyaránt óvatossá teszik a befektetőket, és ez nyomot hagy a mai kereskedésen is. Jellemző a helyzetre, hogy még a viszonylag jó vállalati jelentéseket is úgy értelmezik a piaci szereplők, hogy most tetőzhetett a konjunktúra, és innentől már lefelé tartanak majd a vállalati mutatók.

A Dow és az S&P index is csökken (némi hullámzás közepette), és kevés választja el azokat, hogy a tegnap elért bő három havi mélypontjukat is elérjék. Közben több részvénypiaci elemző is azt latolgatja, hogy a részvénypiacok akár az év eleji mélypontjukra is visszaeshetnek, semmissé téve ezzel a tavasztól az ősz közepéig tartó emelkedést.