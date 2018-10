A továbbra is borús részvénypiaci hangulatban az amerikai tőzsdék eséssel vágtak neki a hét utolsó napjának, a Dow 256 pontos mínusz mellett 1 százalékkal került lejjebb, az S&P5001,6, míg a Nasdaq Composite 2,2 százalékkal került lejjebb. Az Alphabet árfolyama 3,1 százalékkal került lejjebb, míg az Amazon közel 10 százalékot zuhant a pénteki piacnyitás után, majd a részvény ledolgozott egy keveset az esésből, az Amazon árfolyama 7,2 százalékkal került ma lejjebb.

Az Amazon és az Alphabet csütörtöki piaczárás után beérkező, felemás gyorsjelentéseit rosszul fogadták a piaci szereplők, a hangulatot mindemellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos félelmek és a növekedési aggodalmak is beárnyékolták, az ázsiai tőzsdék lejjebb kerültek pénteken. Az európai tőzsdéken a kedvezőtlen vállalati gyorsjelentések után kifejezetten negatív hangulatban telt a kereskedés, az amerikai határidős indexek is esést vetítettek előre a pénteki nyitásra.

A tengerentúli piacnyitás felé közeledve közzétették a harmadik negyedéves amerikai GDP-adat előzetes értékét , amely a korábbi negyedév 4,2 százalékos bővülési ütemével szemben 3,5 százalékos növekedésről számolt be, kismértékben felülteljesítve az előzetes piaci várakozásokat.

Kitart a borús hangulat, nem talál magára a magyar tőzsde 2018.10.26 13:45

A csütörtöki piaczárás után beérkező Amazon és Alphabet felemás gyorsjelentései, továbbá az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmak alaposan elrontották a részvénypiaci hangulatot, az ázsiai tőzsdék lejjebb kerültek pénteken, míg az európai részvényindexek is eséssel vágtak neki a hét utolsó napjának, míg a gyenge európai gyorsjelentések után a kontinens börzéi tovább estek. A negatív hangulatban a magyar tőzsde is esik, a BUX 5 milliárd forintos forgalom és 533 pontos esés mellett 1,5 százalékkal került ma lejjebb, míg a blue chipek kivétel nélkül esnek. A Richter 0,9, a Mol, 1, a Magyar Telekom árfolyama pedig 1,1 százalékkal került lejjebb, esik az OTP is, a bankpapír 2,3 százalékos esés után egyre közelebb került a lélektani 10 000 forintos szinthez.