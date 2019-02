Esik Amerika

A tengerentúli piacnyitás után az amerikai tőzsdék is lejjebb kerültek, a piaci szereplők a globális gazdaság lassulása mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa miatt aggódnak.A hangulatot a Fehér Ház gazdasági főtanácsadójának korábbi nyilatkozata árnyékolta be, miután Larry Kudlow szerint az Egyesült Államok és Kína jelentős távolságra van a kereskedelmi megállapodástól.A befektetőket mindemellett az amerikai elnök szavai is óvatosságra inthették, miután Donald Trump csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a kereskedelmi megállapodás márciusi megkötésének határideje előtt nem tervez találkozót a kínai elnökkel. A pénteki piacnyitástól távolodva a tengerentúli tőzsdék mérsékelt mínuszban járnak, az S&P500 0,7 százalékos esése mellett a Dow 1 százalékkal került eddig lejjebb.