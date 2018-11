Esik az olaj árfolyama, gyengélkedik a tőzsde

Az amerikai munkaügyi minisztérium pénteki jelzése szerint a szeptemberi, illetve az elemzők által októberre is várt 0,2% helyett 0,6%-kal emelkedett a termelői árak indexe (PPI) az USA-ban októberben, amire 6 éve nem volt példa. Egy év alatt 2,9%-os lett ezzel az emelkedés, és az élelmiszer- és energiaipari árak kiszűrésével 0,5%-os volt a drágulás.Ezzel szemben a piaci várakozásoknak megfelelő eredményt hozott csütörtökön a Fed kamatdöntő ülése, amely alapján a Fed döntéshozói a 2-2,25%-os sávban hagyták az irányadó rátát. A döntést egyhangúlag szavazták meg a bizottság tagjai.A WTI típusú kőolaj árfolyama eközben több mint 1%-kal 60 dollár alá csökkent. Elemzői kommentárok szerint az olaj gyengélkedése a világgazdasági helyzet némi romlására utalhat, ez is nyugtalaníthatja a részvénypiacokat. Az Egyesült Államok emellett többször jelezte, az Iránnal szembeni szankciók alól átmeneti mentességet ad azon országoknak, amelyeknek több időbe telik az iráni beszerzések helyettesítése. Az elmúlt hetek tartalék- és termelési adatai is arra utaltak, a kínálati hiánnyal kapcsolatos aggályok túlzóak.A Dow 0,96%-os, a Nasdaq 2,06%-os, az S&P 500 1,22%-os mínuszban mozog.