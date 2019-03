A pénteki piacnyitás előtt tette közzé negyedik negyedéves számait az OTP , a társaság negyedik negyedéves összes bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak a működési költségek mérsékelten a várt felett alakultak, míg a működési eredmény 6 százalékkal múlta alul a várakozásokat. A társaság korrigált adózott eredménye is elmaradt a várakozásoktól, a 15,3 milliárd forintos korrekciós tételeknek köszönhetően az OTP konszolidált profitja 17 százalékkal, 11,5 milliárd forinttal haladta meg az elemzői várakozások átlagát.

Az irányadó európai részvényindexek a brit FTSE100 kivételével mérsékelt erősödéssel zárták a hét negyedik napját, a tengerentúli tőzsdék enyhe eséssel fejezték be a napot, miután a piaci szereplők az USA és Észak-Korea kudarcba fulladt tárgyalásaival kapcsolatos aggodalmait részben feledtetni tudta a vártnál kedvezőbb, negyedik negyedéves amerikai GDP-adat. A Dow, az S&P500 és a Nasdaq végül egyaránt 0,3 százalékos eséssel zárta a hét negyedik napját.

Egymilliárd eurós profitot tűzött ki tavaly az OTP-nél Csányi Sándor, a végén meg is lett, még úgy is, hogy tavaly év végén egy havi bónusz is belefért a magyar dolgozóknak. A tavalyi profit új rekord, messze túlszárnyalva a válság előtti eredményeket, igaz, ez már nagyon más bank, mint egy évtizede, nagyra nőtt a régióban az OTP, idén pedig további akvizíciók jöhetnek.

