Bár hétfőn az amerikai tőzsdék zárva tartottak, a hét második napja eséssel indult a tengerentúlon, a piaci szereplők a borúsabbá váló növekedési kilátások miatt aggódtak, miután a Nemzetközi Valutalap (IMF) tegnap lefelé módosította az idei és a következő évre vonatkozó globális GDP-növekedési előrejelzéseit. A keddi piacnyitástól távolodva a tengerentúli tőzsdék továbbra is esnek, a Nasdaq 1,2 százalékos esése mellett az S&P500 1 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 202 pontos mínusz mellett 0,8 százalékkal került lejjebb.

Kedden tette közzé előzetes gyorsjelentését a Hugo Boss, a német divatház devizahatásoktól tisztított bevétele 6 százalékkal 783 millió euróra emelkedett, a cég várakozásai szerint a 2018-as évre vonatkozó EBITDA, a 2017-es nagyjából a 2017-es év 491 millió eurós EBIDTA közelében alakulhat majd, miután a növekvő értékesítések és a szigorú költséggazdálkodás pozitív hatásait ellensúlyozták a negatív devizahatások és a társaság befektetései a cég digitális transzformációjába. A Hugo Boss vezérigazgatója, Mark Langer sikeresnek értékelte a tavalyi évet, és a cég vezére szerint a társaság 2019-ben és az elkövetkező években is fenntarthatóan és nyereségesen növekszik majd. A társaság a végleges számait március 7-én teszi majd közzé, azonban a cég előzetes számait is pozitívan fogadták a befektetők, a Hugo Boss árfolyama 4,7 százalékkal került ma feljebb.

Előző napi záróértéke közelében jár a BUX 2019.01.22 13:58

Az irányadó európai részvényindexek lejjebb kerültek kedden, a régiós tőzsdék is mínuszban járnak, a lengyel WIG és a bécsi börze is egyaránt 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,1 százalékkal került lejjebb. A hazai részvényindex 4,7 milliárd forintos forgalom és 26 pontos mínusz mellett hétfői záróértéke közelében jár. A blue chipek felemásan teljesítenek, míg a BUX komponensei közül a Rába és az ANY Biztonsági Nyomda részvényei teljesítenek a legjobban.