Rossz a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 1,2 százalékos esés mellett 150 pontos mínuszban is járt. A francia CAC40 és a milánói börze 1,1, míg a spanyol IBEX 1 százalékos esést mutat. Az amerikai elnök által bejelentett importvámok tervére esnek az acélgyártók részvényei, a Thyssenkrupp 1,1 százalékos esése mellett ArcelorMittal 1,4 százalékos mínuszban jár.

Megemelte az Alteo részvényeire vonatkozó célárfolyamát az MKB Bank elemzője a gyorsjelentés után. Az új célárfolyam 35 százalékos felértékelődési potenciált jelent, ennek megfelelően az ajánlás továbbra is vétel.

Sorra dőltek a rekordok tavaly az OTP-nél, soha nem volt még olyan magas a bank profitja a negyedik negyedévben, és egész évben sem, mint tavaly, ráadásul a várakozásoknál valamivel magasabbak lettek a tavalyi számok, az OTP menedzsmentje pedig már idén újabb bankvásárlással számol. Tényleg jól megy a banknak, ha csak ezt nézzük, pénteken emelkednie kellene az árfolyamnak, csakhogy eléggé elromlott a hangulat a tőzsdéken, most hajnalban úgy tűnik, hogy a csütörtöki szakadás után további esés jön az európai tőzsdéken. Ilyen szembeszélben nehéz lesz emelkedni. Az összefoglalónkat most rendhagyó módon egy listára építettük fel, adunk egy checklistet az olvasóknak azokkal a pontokkal, amiket szerintünk érdemes figyelni az OTP-nél: 1. Marzserózió és volumenbővülés - Melyik az erősebb? 2. Sikerül megfogni a költségeket? 3. Mikor és miért emelkedik a céltartalékolás? 4. Még mindig a magyar OTP a király? 5. A külföldi bankok hoznak is, vagy csak visznek? 6. Erős a tőkehelyzet? 7. Eddig minden szép és jó, de milyen lesz a folytatás?

