Az amerikai tőzsdék jelentős szerdai esése után az ázsiai kereskedésben is kifejezetten rossz volt a hangulat, a magyar tőzsde is eséssel indította a mai napot, a BUX 257 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek kivétel nélkül esnek. A Mol 0,1 százalékkal került lejjebb a csütörtöki piacnyitás után, a Magyar Telekom 0,5, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az OTP 1,3 százalékot esett.

Nincs könnyű dolga a hagyományos autógyártóknak az utóbbi időben, az egyre szigorodó előírásoknak történő megfelelés, az alternatív meghajtású járművek és az új technológiák fejlesztése és alkalmazása, az új WLTP-menetciklusra történő átállás és a globális kereskedelmi háború fokozódása egyaránt nagy kihívásokat jelentenek számukra. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sorra tették közzé profit warningjaikat az iparági szereplők, köztük volt a Daimler is, amely most közzétette teljes harmadik negyedéves beszámolóját is. Ebből kiderült, hogy a németek árbevétele, üzemi- és nettó eredménye egyaránt csökkent 2017-hez képest, ráadásul a profitsorokon alulmúlták az elemzői várakozásokat is.

