A csütörtöki piacnyitástól távolodva esik a magyar tőzsde, a BUX 1,5 milliárd forintos forgalom és 76 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, a blue chipek a stagnáló Richter kivételével mínuszban járnak. A borús hangulat ellenére a Plotinus árfolyama ismét szárnyal, a részvény kedden és szerdán is közel 20 százalékkal került feljebb, az árfolyam ma napi limittel is emelkedett, a Plotinus árfolyama egészen 43 200 forintig emelkedett, majd az árfolyam ezt követően ledolgozott egy keveset a reggeli erősödéséből.

Esnek az európai tőzsdék 2019.01.17 09:31

A tengerentúli tőzsdék emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést, miután a befektetők kedvezően fogadták a Bank of America és a Goldman Sachs vártnál kedvezőbb gyorsjelentéseit. Az ázsiai tőzsdék is emelkedéssel indították a csütörtöki kereskedést, a nap második felében azonban lefordultak a távol-keleti börzék, miután olyan hírek érkeztek, hogy az Egyesült Államok mindkét pártja be akarja tiltani a Huaweit az Egyesült Államokban, míg amerikai lapértesülések szerint a szövetségi ügyészek nyomozást folytatnak a Huawei ellen, miután a gyanú szerint a társaság az amerikai partnereitől üzleti titkokat tulajdoníthatott el. A hangulatromlás az európai börzékre is átgyűrűzött, a CAC40 0,6 százalékkal került lejjebb, a brit FTSE 100 0,4 százalékot esett, míg a DAX 1 százalékkal került lejjebb.