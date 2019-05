A tengerentúli piacnyitás felé közeledve tovább esnek az európai tőzsdék, miután a hétvégén a Reuters arról számolt be, hogy a Google több együttműködését is felfüggeszti a Huawei-jel, a Google arra hivatkozva döntött így, hogy Donald Trump elnök csütörtökön rendeletet írt alá az amerikai telekommunikációs hálózatok védelméről. A Reuters hétfői beszámolója szerint a német chipgyártó, az Infineon leállította a szállításait Huawei-nek. Az elmúlt napok kereskedelmi háborús aggodalmai után a Huawei elleni intézkedések tovább rontották a hangulatot, az irányadó európai részvényindexek 0,7-1,7 százalékos mínuszban járnak ma délután.

A New York Times hétvégi beszámolója szerint bár a Deutsche Bank alkalmazottjai 2016-2017-ben jelezték, hogy gyanús aktivitást mutattak a banknál a Donald Trumphoz kötődő személyek és cégek, a vezetők mégsem továbbították a jelzéseiket a szövetségi felügyeletnek. A lap cikke után a Deutsche Bank árfolyama lejjebb került a hétfői kereskedés első felében, az árfolyam 2,8 százalékkal került lejjebb. A New York Times cikkének állításait Donald Trump ma a Twitteren cáfolta.

Eséssel indult a hét első napja az európai tőzsdéken, a hangulatra a kereskedelmi háborús aggodalmak nyomták rá bélyegüket, miután a hétvégén a Reuters arról számolt be, hogy a Google felfüggeszti több együttműködését a Huawei-jel, a kínai cég ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új veziókhoz. A Reuters szerint a német chipgyártó, az Infineon nem szállít már a Huaweinek. A Google lépését követően a chipgyártó cégek részvényei nagyot estek a nap első felében.

A chipgyártó cégek árfolyama nagyot esett hétfőn, miután a hétvégén a Reuters arról számolt be , hogy a Google felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei-jel, ugyanakkor a Nokia és az Ericsson árfolyama emelkedik, miután az európai hálózati eszközgyártók profitálhatnak a Huawei pozíciójának romlásából. Az Ericsson árfolyama 1,7 százalékot emelkedett ma, míg a Nokia árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb.

A hírügynökségi értesülést követően lejjebb kerültek a chipgyártó cégek részvényei a hétfői kereskedés első felében, az Infineon árfolyama 4,7 százalékkal került lejjebb, miután a német chipgyártó a Reuters szerint felfüggesztette a szállításait a Huaweinek. A többi chipgyártó cég részvénye is lejjebb került ma, az STMicroelectronics árfolyama 7 százalékot esett, míg az AMS részvényei 8,7 százalékot zuhantak ma.

A hétvégén a Reuters arról számolt be , hogy a Google felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei-jel, utóbbi ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új veziókhoz, az értesülés szerint a Google ezentúl csak a nyílt forráskódú fejlesztéseit osztaná meg a céggel, és a jogosultságok elvesztése a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a készülékekről elérhetetlenné válhat a Gmail, vagy a Play áruház alkalmazás. Az amerikai cég arra hivatkozva döntött így, hogy Donald Trump elnök csütörtökön rendeletet írt alá az amerikai telekommunikációs hálózatok védelméről.

Szombaton Heinz-Christian Strache felajánlotta lemondását szombaton az alkancellári és a pártvezetői tisztségéről is, amit Sebastian Kurz kancellár elfogadott. Majd az osztrák kancellár szombat esti sajtótájékoztatóján bejelentette a kormánykoalíció felbontását és mielőbbi új választások kiírását javasolta. A botrányban nevesített Strabag árfolyama 0,5 százalékkal került ma feljebb, míg a bécsi börze 0,8 százalékkal került lejjebb hétfőn.

A beszámoló szerint Strache 2017-ben Ibizán egy magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, aki 250 millió eurót kívánt Ausztriában befektetni. Szóba került, hogy az orosz befektető a pénzből meghatározó befolyást szerezhetne a Kronen Zeitung című lapban, és a választási kampányban az FPÖ szolgálatába állíthatná. Heinz-Christian Strache jelezte, hogy ha pártja kormányra kerül, állami megbízásokkal hálálná meg a segítséget, míg Strache azt is kifejtette, hogy orosz partnerének alapítania kellene egy vállalkozást, amely megkaphatná mindazokat az állami megbízásokat, amelyeket korábban a Strabag építőipari nagyvállalat szerzett meg.

Pénteken publikálta első negyedéves számait az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság nettó árbevétele 3,5 százalékkal 7,440 milliárd forintra csökkent az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, ez leginkább a biztonsági termékek és megoldások szegmens számlájára írható, amelyből 11 százalékkal alacsonyabb bevételre tett szert a cég, mint a bázisidőszakban. A változást főként az előző év első negyedévében teljesített biztonsági elemekkel ellátott parlamenti választási nyomtatványok árbevételének kiesése okozta. A társaság nettó eredménye 0,9 százalékkal 315 millió forintra csökkent. A menedzsment továbbra is optimista, a társaság vezérigazgatója szerint a belföldi árbevétel a kutatási fejlesztési tevékenység és az elmúlt időszakban végrehajtott hatékonyságot és minőséget növelő beruházásainknak köszönhetően stabil, Zsámboki Gábor szerint a további növekedéshez szükséges kapacitásbővítést segíti az új nyomdaépület felépítése, amely a terveknek megfelelően halad. Az ANY Nyomda árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb a hétfői piacnyitás után.