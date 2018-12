A tengerentúli tőzsdék jelentős pénteki esése és az ázsiai részvényindexek hétfői lejtmenete után az irányadó európai tőzsdék is lejjebb kerültek, miután a részvénypiaci hangulatra a borúsabbá váló növekedési kilátások, valamint az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő aggodalmak együttesen nyomták rá bélyegüket. A régiós részvényindexek is mérsékelt mínuszban járnak a délelőtt második felére ráfordulva, a lengyel WIG 0,3 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,9 százalékot esett. A hétfői piacnyitást követő mínuszokat a magyar tőzsde szinte ledolgozta, a BUX 2,9 milliárd forintos forgalom mellett pénteki záróértéke közelében jár, míg a blue chipek felemásan teljesítenek, a BUX komponensei közül 1 százalékos emelkedésével a Takarék Jelzálogbank részvényei teljesítenek ma a legjobban.

Esnek az európai tőzsdék 2018.12.10 09:32

A tengerentúli tőzsdék nagyot estek pénteken, miután a befektetői fókusz középpontjában továbbra is a globális gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek, és a kereskedelmi háborús aggodalmak álltak. Ázsiában is borús hangulatban indult a hét első napja, miután Kínából a vártnál gyengébb külkereskedelmi adatsor érkezett a hétvégén, és a japán harmadik negyedéves GDP is alulmúlta az előzetes várakozásokat. A hétfői piacnyitás az európai tőzsdék is esnek, a CAC40 0,3 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 80 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a borús részvénypiaci hangulatban a német tőzsde új kétéves mélypontjára süllyedt.